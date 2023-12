Tennis : Rune avec Becker, il prend exemple sur Federer

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 8 mondial, Holger Rune a retrouvé des couleurs en fin de saison en recrutant Boris Becker à ses côtés, légende du tennis allemand. Le Danois de 20 ans, qui a déjà figuré dans le top 4 mondial pendant quelques semaines cet été, veut passer à la vitesse supérieure en 2024. Pour cela, il a choisi de s'entourer d'un nouveau coach de taille : Severin Lüthi, l'entraîneur principal de Roger Federer de 2007 à 2022.

Holger Rune a visiblement décidé de mettre toutes les chances de son côté. Avec le succès qu'il a déjà connu, le Danois a les moyens de s'offrir les conseils de deux experts du circuit dans bien des situations différentes : une carrière de joueur bien remplie pour Boris Becker, une expérience incroyable avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire pour Severin Lüthi. C'est le début d'une nouvelle aventure pour le Suisse de 47 ans.

Nouvelle arrivée

Quelques semaines après Boris Becker, Severin Lüthi débarque donc dans le clan Rune qui a beaucoup changé ces derniers mois. Epaulé par Patrick Mouratoglou pendant un moment, puis coaché par Lars Christensen, le jeune Danois s'entoure de plus en plus de personnes. Pour rappel, Lüthi a connu une carrière brève de joueur mais il est évidemment connu pour son rôle de coach de Roger Federer pendant quinze ans et il endosse également le rôle de capitaine de Coupe Davis de Suisse depuis 2005.

Tennis : Le circuit féminin en manque de stars, 2024 peut tout changer https://t.co/X6ekY4fj5L pic.twitter.com/Ke7RgRhzff — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

Une pointure de plus

Si Boris Becker est là pour apporter son expérience de légende du tennis à Holger Rune, Severin Lüthi lui pourra offrir toute son expertise sur le fait d'entraîner lui-même une légende. L'année dernière, au moment de la retraite du Maestro, il avait livré un magnifique hommage pour l'ensemble de sa carrière. « Très heureux d'accueillir Severin dans mon équipe aux côtés de Boris » a réagi Rune de son côté.

Grand cap passé dès début 2024 ?

Avec toute cette nouvelle équipe autour de lui, Holger Rune a de grandes chances de réussir à passer à l'échelon supérieur dans les mois qui arrivent. Le jeune Danois, vainqueur du Rolex Paris Masters en 2022, n'a pas réussi à refaire la même chose en 2023 et n'a toujours pas passé les quarts de finale en Grand Chelem. Il a tout de même bien joué en fin de saison, passant proche de battre Djokovic à deux reprises. Capable de battre les tout meilleurs, il ne lui manque pas grand chose pour le faire régulièrement...