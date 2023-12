Tennis : Rune en admiration, l'excellent bilan de la saison 2023

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 8 mondial à l'issue d'une saison où il a alterné le chaud et le froid, Holger Rune s'est tout de même bien relancé en fin de saison pour garder sa place au Masters. Le Danois, qui a pris Boris Becker à ses côtés à partir du mois d'octobre, a réussi à s'exprimer sur le circuit ATP malgré les difficultés rencontrées. A l'heure où l'ATP fait son bilan de l'année, il s'est félicité de faire partie de cette aventure, une saison record dans bien des domaines.

Le tennis continue d'intéresser du monde, beaucoup de monde. Après une belle année 2023, l'ATP vient de partager les chiffres de son bilan très positif. Malgré les nombreuses critiques qui ont fusé ces derniers mois en rapport avec le calendrier et la programmation dans les tournois, certains joueurs prennent aussi la parole pour souligner les points positifs. C'est le cas de Holger Rune, l'un des meilleurs jeunes du circuit.

5 millions de fans

C'est l'un des chiffres forts du bilan de l'ATP en 2023 : près de 5 millions de fans sont venus assister aux tournois organisés par l'institution cette année. C'est un record pour ce circuit qui a parfois du mal à attirer les grandes stars dans les petits tournois. « Je pense que les tournois ATP font un travail remarquable. Non seulement pour que les joueurs se sentent bien, mais aussi pour les spectateurs. Les sites sont bien organisés, sûrs, et il y a une grande interaction entre les fans et les joueurs. Et le tennis est passionnant ! Dans l’attente de 2024 » a noté Holger Rune.

Une transformation financière

Avec l'arrivée de plus de Masters 1000 en grand format dans le calendrier, l'ATP prévoit aussi un bouleversement pour augmenter les finances des joueurs du circuit. Il y a quelques mois, l'ATP annonçait un nouveau programme pour aider de plus en plus de joueurs. En 2023, environ 165 joueurs ont été aidés financièrement à hauteur de 18 millions de dollars et ce chiffre pour 2024 devrait augmenter si l'on en croit les statistiques : 25 millions de dollars pour le top 300 dans sa globalité.

Des appels bientôt écoutés ?

Lors de son bilan la semaine dernière, la FFT avait déjà promis quelques changements à la suite de plaintes de pas mal de joueurs. L'ATP est elle la cible de nombreuses critiques par rapport au calendrier beaucoup trop long mais la solution pourrait venir d'ailleurs. Les rumeurs sont réelles d'après plusieurs sources proches de l'ATP : l'Arabie saoudite souhaite vraiment investir pour créer un circuit premium...