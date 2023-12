Tennis : Rune enfin sorti des galères, il tacle ses anciens coachs

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une belle première moitié de saison puisqu'il a intégré le top 10, Holger Rune a ensuite eu du mal à enchaîner. Quart-de-finaliste à Wimbledon, le Danois de 20 ans n'a pratiquement plus gagné un match ensuite jusqu'au tournoi de Bâle. En fournissant de grands efforts au Masters et en étant tout proche de se défaire de Novak Djokovic deux fois en l'espace de quelques jours, il a retrouvé la stabilité grâce à l'apport de son nouveau coach, un certain Boris Becker.

Perturbé par une gêne au dos durant l'été et également par des discours différents entre Lars Christensen et Patrick Mouratoglou, ses deux anciens entraîneurs, Holger Rune a subi des mois compliqués. Le Danois a su se ressaisir en toute fin de saison pour garder sa place dans le top 8 du classement pour participer au Masters notamment grâce à Boris Becker. L'Allemand, grand nom du tennis, a repris du service sur le circuit quelques mois après sa sortie de prison et l'association entre les deux hommes devrait s'étendre longuement en 2024.

Un joli duo

Boris Becker a toujours eu cette réputation de jeune joueur qui n'avait peur de rien à ses débuts. C'est un peu pareil avec Holger Rune et on peut dire que les deux hommes se sont bien trouvés. Le Danois a donc fait appel à l'ancien numéro 1 mondial en fin de saison et il a quasiment instantanément retrouvé le goût de la victoire. Demi-finaliste à Bâle et quart-de-finaliste au Rolex Paris Masters, il était passé tout proche d'une qualification en demi-finales du Masters.

Rune sans pitié

Interrogé récemment par rapport à l'arrivée de Boris Becker dans son clan, Holger Rune a été très clair en ce qui concerne ses deux anciens coachs : la différence entre eux et un joueur qui a tout connu du circuit est immense. « Lorsque vous ressentez des émotions sur le terrain, il sait ce que vous ressentez, il sait ce que vous vivez et il peut vous guider de la bonne manière. D’autres entraîneurs peuvent dire : ‘Je sais ce que tu ressens’, mais non, tu ne sais pas ce que je ressens parce que tu n’as jamais vécu cela. Il est certain que Boris a vécu cela » semblait-il adresser à Christensen et Mouratoglou.

Enfin libéré

Même si Holger Rune a connu des mois difficiles en raison de ses problèmes de dos, il faut bien avouer que la tension entre ses deux anciens coachs était devenue difficile à gérer, à tel point que le Français avait finalement pris ses distances. Avec un discours un peu différent, ils n'aidaient pas forcément le jeune joueur de 20 ans, déjà bien entouré par sa mère Aneke. Plus tranquille en fin de saison, il pourrait lancer sa saison 2024 de la meilleure des manières, lui qui aura certainement un rôle à jouer.