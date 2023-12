Tennis : Le successeur de Djokjovic est annoncé ?

Benjamin Labrousse

Depuis de nombreuses saisons, plusieurs observateurs tentent de découvrir qui seront les potentiels successeurs de Novak Djokovic ou encore de Rafael Nadal. Pour répondre à cette question, qui de mieux placé que Ricardo Piatti, ancien entraîneur du Serbe ? L’Italien a récemment confié que l’un de ses anciens poulains lui rappelait fortement le potentiel de Djokovic.

Désormais âgé de 36 ans, Novak Djokovic peut-il encore se surpasser ? Au sortir d’une année 2023 absolument sensationnelle, le numéro un mondial ne semble pas près de baisser le pied, ou encore moins de laisser la nouvelle génération s’emparer de sa couronne. Vainqueur de trois des quatre Grand Chelem en 2023, Nole n’a jamais semblé aussi puissant, d’autant que son éternel rival Rafael Nadal n’a pas été présent pour tenter de lui barrer la route cette saison.

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour remplacer Nadal et Djokovic ?

Mais alors, qui sera en capacité de prendre le relais de Novak Djokovic lorsque ce dernier ira prendre une retraite bien méritée ? Si pour beaucoup, Carlos Alcaraz est amené à dominer le tennis mondial dans les prochaines années, le nom de Jannik Sinner revient également avec insistance. Classé 4ème joueur mondial à l’ATP, l’Italien semble clairement en constante progression, et pourrait représenter avec Carlos Alcaraz, ou encore Holger Rune, l’avenir du tennis mondial. C’est en tout cas ce qu’estime Riccardo Piatti.

« J’ai revu l’ancien Djokovic »