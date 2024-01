Tennis : Djokovic déjà en grande forme, il a hâte !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il a bien failli passer à la nouvelle année en plein milieu d'un échange. Novak Djokovic a déjà fait sa rentrée pour le début de la saison 2024 puisqu'il dispute cette année la United Cup, cette compétition par équipes mixte dont la seconde édition a lieu à Sydney et Perth. Très engagé pour faire briller la Serbie, le numéro 1 mondial n'a fait qu'une bouchée de son premier adversaire et semble envoyer un message à ses adversaires avant de commencer les choses sérieuses.

Novak Djokovic et l'Australie, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très longtemps. Le Serbe a commencé sa saison un peu plus tôt par rapport à d'habitude mais il semble déjà prêt pour en découdre avec les meilleurs joueurs du monde. Il avait été très clair en fin de saison : il veut faire gagner la Serbie. Lors de la dernière Coupe Davis, il avait vécu une terrible désillusion en s'inclinant face à Jannik Sinner après avoir eu des balles de match.

Djokovic affamé

Quelques jours après avoir subi une petite défaite lors d'une exhibition en Arabie saoudite face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a lancé sa saison par une belle victoire face au Chinois Zhizhen Zhang, où il n'a pas eu à défendre la moindre balle de break. Vainqueur en à peine 1h15, le Serbe a affiché un beau niveau de jeu et il en était très satisfait. « Cela faisait un moment que je n’étais pas venu ici (à Perth), alors c’est génial. Je suis heureux de retourner en Australie, où j’ai probablement connu les plus grands succès de ma carrière. Je suis impatient de jouer » a-t-il réagi avant son entrée en lice.

Tennis : Nouvelle répartition des points sur le circuit ATP, l'écart se creuse https://t.co/C37SW4KYB7 pic.twitter.com/qQG78Hi6Mu — le10sport (@le10sport) December 31, 2023

Bonne humeur communicative

Il semble bien loin le temps où Novak Djokovic se faisait expulser d'Australie. Le numéro 1 mondial a connu un joli moment de communion avec le public lors de la rencontre entre la Serbie et la Chine puisqu'il a offert le point de la victoire à son équipe en double mixte quelques minutes avant de passer à la nouvelle année. Très en forme, il a donc proposé au public lors de l'interview d'après-match de rester un petit peu pour fêter le passage en 2024, premier moment fort de cette nouvelle saison.

Prêt pour le spectacle