Tennis : Djokovic en rajoute une couche sur Federer et Nadal

Jean de Teyssière

Novak Djokovic n’est pas réputé pour avoir la langue dans sa poche. Tout au long de sa carrière, le Serbe a souvent fait parler. C’est à nouveau le cas, lorsqu’il évoque sa rivalité avec Roger Federer, aujourd’hui retraité et Rafael Nadal, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem qui fera son grand retour ce mois-ci. Si Djokovic avoue qu’il n’est pas ami avec ses deux rivaux, il aimerait bien pouvoir l’être un jour, une fois que les carrières des trois hommes seront terminées.

Numéro 1 mondial en ce début 2024, Novak Djokovic a une nouvelle fois écrasé la concurrence en 2023. Le Serbe a remporté trois tournois du Grand Chelem, portant son total de victoire à 24, record absolu. Seul Wimbledon a échappé au Djoker qui, à bientôt 37 ans, voudra continuer à étirer son record. Mais il devra se confronter à la jeune génération qui veut faire tomber le Serbe. Carlos Alcaraz est l'un d'eux et Djokovic s'était lâché sur l'Espagnol en décembre : « Je pense qu’en ce moment, ma motivation supplémentaire vient de ces jeunes qui ont faim de succès et qui sont déterminés à donner le meilleur d’eux‐mêmes contre moi. D’une certaine manière, ils ont réveillé une bête qui sommeille en moi. « Carlos Alcaraz est le joueur le plus complet que j’ai vu depuis longtemps, ma défaite contre lui à Wimbledon m’a tellement énervé que j’ai dû tout gagner en Amérique (rires). » Le Serbe a aussi usé de son verbe tranchant pour évoquer Nadal et Federer.

«Nous ne sommes pas amis»

Sur CBS News , Novak Djokovic a participé à l’émission 60 minutes . L’occasion pour lui d’évoquer sa relation avec Rafael Nadal et Roger Federer, comme souvent avec franchise : « Personnellement, j’aimerais bien (devenir plus proche de Nadal et Federer). Je veux dire, je sais qu’évidemment (rires) nous ne nous sommes pas très bien entendus tout au long de nos carrières, notamment en dehors des courts. Et nous ne sommes pas amis parce que nous sommes rivaux et il est difficile, en tant que concurrents, d’être très proches et de donner un aperçu de votre vie ou de ce que vous ressentez parce que cela pourrait être utilisé contre vous. »

«Le respect est toujours là»