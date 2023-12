Tennis : Nadal, Federer… Djokovic lâche sa réponse pour le GOAT

Benjamin Labrousse

Comme dans n’importe quel sport, le tennis ne déroge pas à cette inéluctable question : quel est le plus grand joueur de l’histoire ? Si pour beaucoup, Novak Djokovic a définitivement clôturé le débat face à Rafael Nadal et Roger Federer, le Serbe s’est récemment exprimé à ce sujet du GOAT, en apportant une réponse très simple.

Un duel à trois ? Depuis plusieurs années, les observateurs tentent de départager Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer afin d’attribuer le titre de GOAT (Greatest Of All Time). Car malgré certaines légendes passées, l’Espagnol, le Suisse et le Serbe semblent avoir évolué sur une autre planète. Si depuis sa retraite en 2022, Roger Federer a parfois été quelque peu écarté de ce débat, l’année 2023 réalisée par Novak Djokovic n’aide en rien le positionnement de Rafael Nadal dans cette course au plus grand joueur de tous les temps.

Djokovic a tout écrasé en 2023

Et pour cause, le Serbe a été tout simplement phénoménal cette année. Après avoir commencé sa saison 2023 avec 21 titres du Grand Chelem, soit un de moins que son rival Rafael Nadal, Novak Djokovic a clôturé sa saison avec 24 titres en majeurs. Si l’Espagnol, blessé, n’a pas pu s’adjuger le moindre titre, Nole semble avoir pris de l’avance dans cet éternel débat.

« Je laisse le débat du GOAT aux autres »