Tennis : Djokovic champion du monde, la révélation sur sa carrière

Alexis Poch - Journaliste

Comme à chaque année, le mois de décembre sert énormément pour faire le bilan de la saison sportive 2023. Le magazine L'Equipe désigne par exemple les Champions des champions et si la gymnaste Simone Biles a gagné ce titre côté féminin cette année, Novak Djokovic a été une nouvelle fois récompensé. Depuis l'ère du Big 3, le tennis a souvent été mis à l'honneur. Pour le Serbe, c'est la deuxième fois qu'il obtient ce titre après 2021.

Plus grand joueur de tennis de l'histoire, Novak Djokovic a réalisé une saison à laquelle personne n'osait croire. L'année de ses 36 ans, le numéro 1 mondial a écrasé la concurrence quasiment partout où il est passé, passant proche de valider un Grand Chelem calendaire exceptionnel. En battant plusieurs grands records de l'histoire du tennis moderne, il a repoussé les limites humaines et écrit les plus belles pages. Champion des champions monde du magazine L'Equipe pour 2023, il s'est confié sur sa carrière.

Deux objectifs en tête initialement

Comme beaucoup de joueurs qui rêvent un jour d'écrire l'histoire du tennis, Novak Djokovic a commencé sa carrière professionnelle habité par un rêve : remporter le tournoi considéré le plus prestigieux du circuit. « Je voulais être numéro 1 et remporter Wimbledon. J’y suis parvenu en continuant à gagner des titres du Grand Chelem et à rester numéro 1 pendant longtemps » confie le Serbe, qui avait été concurrencé par Lionel Messi, Usain Bolt ou encore Marcel Hirscher avant d'être enfin désigné pour ce prix honorifique en 2021.

Un rêve éveillé

Novak Djokovic a continué en confiant qu'il ne s'attendait pas vraiment à connaître un tel succès jusqu'à très tard dans sa carrière. « Faire l’histoire du tennis a toujours été un but important. En fait, non, je corrige, ça ne l’a pas toujours été… Durant la première partie de ma carrière, je n’imaginais pas aller si loin. Mais pour être honnête, jusqu’à il y a cinq ou six ans, je ne pensais pas à l’histoire, au nombre de titres en Grand Chelem, etc. Non… Ça paraissait loin. Pas impossible, mais très lointain » révèle-t-il. Pourtant, année après année, il a refait son retard avant de dépasser ses deux rivaux petit à petit.

Vers des limites repoussées ?

En gagnant autant de titres à 36 ans, Novak Djokovic a prouvé à tout le monde qu'il était capable de grandes choses même en vieillissant. Le Serbe n'est pas du tout prêt à prendre sa retraite et il pourrait continuer de faire mal à ses adversaires pendant encore quelques mois voire années. Comme Rafael Nadal semble définitivement décroché dans cette course à distance, la seule question est maintenant de savoir jusqu'où il sera capable d'aller.