Tennis : Rybakina à l'assaut d'Iga Swiatek, elle lui lance un message

Numéro 4 mondiale, Elena Rybakina a confirmé ses énormes progrès en 2023 après avoir remporté son premier titre en Grand Chelem à Wimbledon il y a un an et demi. La Kazakhe de 24 ans a rivalisé avec les meilleures joueuses du monde tout au long de la saison même si elle a un peu ralenti la cadence sur la fin. A quelques jours du début de la saison, qu'elle débutera à Brisbane, elle s'est confiée sur ses objectifs.

Finaliste de l'Open d'Australie il y a à peu près un an, Elena Rybakina avait parfaitement enchaîné en passant très proche de faire le Sunshine Double : gagner Indian Wells et Miami. La Kazakhe a mis du temps à confirmer sa belle victoire de Wimbledon, elle qui n'avait reçu aucun point de sa victoire à cause de l'interdiction des Russes et des Biélorusses. Mais elle veut aller encore plus loin et s'attaquer à la domination d'Iga Swiatek...

Objectif : devenir numéro 1

Juste avant d'entamer la saison 2024 où elle aura beaucoup de grands rendez-vous à défendre, Elena Rybakina s'est confiée sur ses objectifs pour l'année. La Kazakhe, 3ème mondiale à son meilleur il y a six mois, goûte au succès depuis des mois mais elle veut désormais devenir la prochaine patronne du circuit. « Mon objectif principal est de devenir un jour numéro 1 mondiale, mais la priorité est toujours de bien figurer dans les tournois du Grand Chelem. Je pense donc que les objectifs sont les mêmes qu’en 2023 » a-t-elle confié à Gulf News.

Gagner en régularité

Fatiguée physiquement par moments, Elena Rybakina a également compris qu'il fallait sûrement travailler ce point pour passer à la vitesse supérieure. La Kazakhe fait partie des meilleures serveuses du circuit mais a parfois du mal à tenir la distance dans l'échange. Actuellement 4ème du classement WTA avec environ 3000 points de retard sur Iga Swiatek, elle devra en plus défendre les points de sa finale à l'Open d'Australie en tout début de saison, elle qui avait ensuite remporté les WTA 1000 d'Indian Wells et de Rome.

Swiatek bousculée

Si Elena Rybakina peut représenter un danger pour la Polonaise, c'est parce qu'elle s'est imposée trois fois contre cette adversaire en 2023. En effet, la Kazakhe avait éliminé Swiatek en huitièmes de finale en Australie en 2023, n'avait fait qu'une bouchée d'elle en Californie avant de profiter de son abandon en terre italienne. Elle peut donc partir avec un léger avantage psychologique puisqu'on a vu que la numéro 1 pouvait avoir des problèmes quand elle ne trouvait pas la solution face à une joueuse...