Tennis : Djokovic lâche une grande annonce pour son avenir

Benjamin Labrousse

Auteur d’une année 2023 sensationnelle, Novak Djokovic semble encore capable de repousser ses limites. Prêt pour 2024, le Serbe s’est récemment entraîné à Riyad et en a profité pour évoquer son possible départ en retraite. S’il n’envisage absolument pas cette option, Nole s’est servi de l’exemple d’un sportif de légende pour justifier son choix.

Jusqu’où ira Novak Djokovic ? Âgé de 36 ans, le Serbe n’est pas passé loin de son plus grand accomplissement en carrière. Car hormis Wimbledon où ce dernier a été défait par l’infernal Carlos Alcaraz, Novak Djokovic a remporté les 3 autres Grands Chelems disputés, en plus du Masters de fin de saison. Intouchable, le Djoker l’est plus que jamais. Et si le retour de Rafael Nadal en 2024 pourrait potentiellement bouleverser l’ordre des choses, nul ne semble actuellement en capacité de triompher de Djokovic. Actuellement inscrit au tournoi d’exhibition Riyadh Season Tennis Cup en Arabie Saoudite, l’homme aux 24 titres en majeur s’est confié sur la suite de sa carrière.

Tennis : Djokovic bousculé en Australie ? Il lui prédit l'enfer https://t.co/IKcz1KDvgB pic.twitter.com/uxIkwLKywm — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

« Il a consacré beaucoup de temps à prendre soin de lui »

Dans des propos relayés par l’Équipe , Novak Djokovic dit s’inspirer du légendaire quaterback (football américain) Tom Brady concernant la longévité d’un sportif : « Tom Brady est un excellent exemple de champion dans son sport et quelqu'un qui a eu une grande carrière et une grande longévité. Il a consacré beaucoup de temps à prendre soin de lui, à la récupération, à s'assurer que tous les aspects de son corps et de son esprit soient couverts afin qu'il puisse avoir une carrière réussie et durable » .

« 2023 a été l'une des meilleures saisons de ma vie »