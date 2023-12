Tennis : Le témoignage édifiant d'un joueur sur cette pratique illégale

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est un sujet dont on parle peu sur le circuit mais c'est un réel problème. Certains joueurs sont confrontés à la dure réalité d'un joueur de tennis au-delà du top 200 ou 300 : il arrive qu'ils ne gagnent pas assez bien leur vie pour payer leurs déplacements. Malheureusement, ils se dirigent parfois vers la mauvaise option : céder à la tentation des matches truqués, un mal qui ronge le sport depuis des années.

Loin des radars du circuit ATP où les joueurs gagnent bien leur vie, les compétiteurs plus modestes galèrent parfois pour vivre de leur sport et de leur passion. Si certains se font attraper par la patrouille régulièrement et écopent de lourdes sanctions, certains prennent aussi la parole à propos de cette pratique. Le Polonais Filip Peliwo, classé 462ème à l'ATP, a récemment fait de lourdes révélations selon son expérience et explique un peu les dessous.

Des propositions alléchantes

Il n'est pas rare d'entendre parler d'histoires de corruption dans le monde du tennis concernant les joueurs et des entités suspectes. Certains sont approchés par des gros parieurs pour faire exprès de perdre certains matches afin de récolter une belle somme d'argent. C'est le cas de Filip Peliwo qui s'est confié à Sport TVP. « Quand je suis sur le court, je peux facilement repérer les personnes qui sont là pour parier. La situation s’est beaucoup améliorée ces dernières années. Cette saison, j’ai reçu une proposition de sponsoring un peu étrange. J’ai essayé d’en savoir plus et il n’a pas fallu longtemps pour qu’ils me proposent de perdre un match et qu’ils me donnent en échange entre 3 000 et 5 000 euros. J’ai immédiatement informé le directeur du tournoi et la Tennis Integrity Unit » confie-t-il.

Une pratique tellement répandue

Ces histoires comme celle-ci se répètent assez souvent et il est difficile de réussir à attraper tout le monde. « Je suis convaincu qu’il y a des joueurs qui vivent du trucage des matchs. En fait, lorsqu’ils ont essayé de me faire coopérer, ils m’ont dit qu’un autre joueur du top 600 qui travaillait avec eux, mais je pense qu’il y a aussi des gars dans les tournois de niveau Challenger qui sont corrompus. Ils se sont beaucoup améliorés dans la détection de ces pratiques, mais je dirais qu’ils attrapent au maximum 20 % de ceux qui le font » poursuit-il.

Sous haute surveillance

Même s'il est difficile de garder un œil avisé sur tout ce qui se fait dans le monde du tennis, il faut bien avouer que les tournois à l'échelon inférieur sont très surveillés pour combattre ce fléau. L'exemple du Canadien Filip Peliwo n'en est qu'un seul parmi beaucoup d'autres. Plus tôt en 2023, une grande affaire avait éclaté dans le tennis français, impliquant une cinquantaine de joueurs dont la plupart ont fini par être bannis à vie.