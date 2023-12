Tennis : Djokovic bousculé en Australie ? Il lui prédit l'enfer

La rédaction

Plus que jamais numéro 1 mondial après une saison 2023 quasiment parfaite, Novak Djokovic va entamer l’année 2024 dans quelques jours à peine à la United Cup avant de défendre son titre à l’Open d’Australie. A bientôt 37 ans, le Serbe prouve qu’il est encore en bonne position pour dominer le circuit ATP. Pourtant, l’édition 2024 pourrait être plus compliquée que prévu pour lui si l’on en croit les propos des observateurs récemment.

Incroyable de réussite, Novak Djokovic possède une emprise tellement forte sur ses adversaires qu’il réussit toujours à s’imposer même dans les rendez-vous les plus difficiles. Le Serbe va entamer l’Open d’Australie dans quelques semaines dans la peau du grand favori et sur ses terres, il semble bien impossible de le voir mettre un genou à terre. Mais l’espoir est permis pour les autres joueurs du circuit…

Djokovic face à la jeune génération

En étalant sa domination sur le circuit depuis plus d’une décennie maintenant, Novak Djokovic a eu le temps de prendre ses marques et il dégoûte souvent ses adversaires sans avoir besoin de jouer son meilleur niveau bien souvent. Cette année, il n’a pas vraiment montré de faiblesses mais Alex Corretja, ancien numéro 2 mondial et désormais consultant pour Eurosport , voit des difficultés à venir pour lui. « Les jeunes joueurs grandissent et deviennent plus forts. Et mentalement, c’est quasiment la première fois qu’ils croient qu’ils peuvent réussir dans un tournoi au meilleur des cinq sets et maintenir leur niveau pendant longtemps. Je pense que vous avez des joueurs qui peuvent vraiment poser des problèmes à Novak Djokovic » a-t-il déclaré.

Tennis : Auger-Aliassime en perdition, retour au sommet ? https://t.co/fq4LcI6tkn pic.twitter.com/2SR9RNthLW — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Une édition très ouverte

Quand l’Open d’Australie arrive dans le calendrier, on se dit tout de suite que ce tournoi est la propriété de Novak Djokovic. Le Serbe tentera d’ajouter une onzième couronne à son palmarès le mois prochain mais ils sont plusieurs à pouvoir lui barrer la route. « Je pense que ce sera l’Open d’Australie le plus ouvert de ces dernières années. Je suis sûr que Carlos Alcaraz est prêt à bien faire. Je suis sûr que Sinner sera prêt à bien faire, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Holger Rune et Andrey Rublev ont également bien joué en 2023 » poursuit Corretja en citant aussi Tsitsipas, Korda ou Shelton.

Seul face à tous

En plus d’avoir de multiples adversaires prêts à tout pour le faire tomber, Novak Djokovic a connu des mois difficiles en fin de saison partout où il décidait de faire son apparition. En effet, le numéro 1 mondial est loin de faire l’unanimité auprès du public qui n’hésite pas à le siffler. Véritable star en Australie, il souffre encore de ce terrible épisode d’il y a deux ans, lorsqu’il avait fini par être expulsé du territoire juste avant le début du tournoi. Aucun risque cette fois pour 2024 et il faut bien avouer qu’il partira avec une grande longueur d’avance sur le reste de la concurrence.