Tennis : Djokovic écrase tout le monde, il le fait halluciner

Alexis Brunet

En 2023, Novak Djokovic a encore une fois prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs du monde, et qu'il n'était pas encore à la retraite. La saison prochaine pourrait d'ailleurs être encore mieux que la précédente, car le Djoker visera le Grand Chelem calendaire, après avoir échoué de peu cette année. Des performances qui font halluciner Boris Becker.

Novak Djokovic a 36 ans, mais il a écœuré la nouvelle génération la saison dernière. Le Serbe a empoché trois des quatre majeurs et il n'y a que Wimbledon qui lui a échappé. Le Djoker était arrivé en finale, mais il s'est fait battre par Carlos Alcaraz, pourtant pas forcément spécialiste du gazon londonien. Cette défaite est sans doute très amère pour Nole, car s'il avait gagné il aurait réalisé le Grand Chelem calendaire (remporter tous les majeurs lors de la même saison). Un exploit qui a été atteint pour la dernière fois en 1969 par Rod Laver.

Djokovic fait halluciner Becker

Bien que Carlos Alcaraz monte en régime dernièrement, Novak Djokovic reste toujours au top, malgré les quinze ans d'écart. Les performances du Djoker provoquent de l'étonnement chez certains, à commencer par Boris Becker, son ancien entraîneur, qui s'est exprimé pour Eurosport Allemagne . « On n’est pas censé jouer au tennis comme ça à l’âge de 36 ans. Quand est‐ce que le gars se fatigue, ou quand est‐ce qu’il n’a plus de motivation ? Novak domine la scène du tennis : il a remporté trois des quatre tournois du Grand Chelem, et a disputé cette fabuleuse finale de Wimbledon contre Alcaraz. »

Djokovic face à Nadal

En plus de ses adversaires de la saison dernière Novak Djokovic va voir revenir une vieille connaissance. Rafael Nadal va faire son retour à la compétition et il participera à l'Open d'Australie. Les deux hommes pourraient même se croiser à cette occasion. Reste à voir si l'Espagnol aura le niveau pour déranger encore une fois le Djoker.