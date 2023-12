Tennis : Destination Roland-Garros, un long chemin vers le Graal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l’aube d’une saison 2024 qui s’annonce déjà passionnante, les joueurs ont comme toujours plusieurs objectifs en tête pour alimenter leur motivation. Dans le clan français, on visera d’abord le tournoi de Roland-Garros, un rendez-vous immanquable chaque année. Surtout pour ceux qui ne font pas encore partie de l’élite et qui doivent travailler dur pour tenter de se faire une place pour le Grand Chelem parisien. Depuis 2022, la Fédération française de tennis a mis en place un programme pour distribuer au mérite des invitations pour Roland-Garros. Les places sont chères mais elles se disputeront lors des premiers mois de l’année sur un calendrier de tournois définis.

A quelques jours seulement de débuter la saison 2024, il faut déjà se préparer pour les grandes échéances. Si l’attention est pour le moment placée sur l’Open d’Australie, à juste titre, les joueurs évoluent aux échelons inférieurs auront à cœur de briller au maximum pour atteindre leur objectif : jouer à Roland-Garros. En 2024, huit joueurs et joueuses français seront donc conviés à Paris sur la base de leurs résultats puisqu’un classement parallèle a été créé. Explications.

La Race premier facteur

Le classement ATP est souvent complété par le classement de la Race qui répertorie les points de tous les joueurs à compter de la première semaine de la saison. Ainsi, le premier joueur français au classement au moment de la liste officielle des joueurs pour Roland-Garros le 6 mai 2024 qui n’intègre pas directement le tableau principal sera convié, tout comme le premier de ce même classement à ne pas intégrer les qualifications et ne bénéficiant pas d’une wild-card pour le grand tableau sera aussi invité. Il s’agira du même déroulement chez les hommes comme chez les femmes, mais des changements sont à prévoir pour la ‘Race France’.

Tennis : L'incroyable histoire d'un joueur, 6 matches dans la même journée ! https://t.co/CMuZumK17z pic.twitter.com/wRptikQKuy — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

La Race France revient

C’est un classement établi par la FFT qui désigne qui aura le droit à une invitation ensuite. En effet, comme en 2022 et en 2023, la Race France va encore déterminer les vainqueurs de ce précieux Graal. Ainsi, une liste de tournois a été choisie pour établir ce classement français : seuls les points de ces tournois compteront pour la Race France et les premiers seront invités. Côté masculin, on a misé sur des grands rendez-vous du circuit Challenger et même sur les deux ATP 250 du Sud de la France et 8 tournois sont prévus dans ce mini calendrier qui débutera par le Challenger de Nouméa le 1er janvier et se terminera par Aix-en-Provence la semaine du 29 avril. Côté féminin, 11 tournois sont au programme, de Petit-Bourg (15 janvier) à Saint-Gaudens (6 mai).

Un long parcours du combattant

A l’issue de ces deux calendriers, les premiers de ce classement non officiel se verront attribuer une wild-card pour le grand tableau de Roland-Garros s’ils n’ont pas déjà réussi à se faire une place. Les suivants seront donc invités pour les qualifications. La compétition va donc démarrer fort dès le mois de janvier et il faudra donc réussir à tirer son épingle du jeu pour réussir à se faire une place. On ne pouvait pas vraiment espérer mieux en termes de mérite pour attribuer ces invitations…