Tennis : Swiatek dévoile son objectif, elles peuvent trembler

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 mondiale à l'issue d'une saison 2023 exceptionnelle où elle a cédé momentanément sa place sur le trône, Iga Swiatek a retrouvé des couleurs pour redevenir la joueuse dominatrice qu'elle était auparavant. La Polonaise, titrée au Masters avec la manière, se prépare pour lancer 2024 du mieux possible. Et visiblement, elle n'a pas envie de ralentir la cadence d'après ses dernières déclarations.

Alors qu'elle n'avait laissé que des miettes à ses adversaires en 2022, Iga Swiatek a trouvé à qui parler cette année. Face à la pression subie tout du long, elle a retrouvé son meilleur niveau et peut aborder 2024 avec l'objectif de continuer à garder sa place de numéro 1 mondiale. A 22 ans, la Polonaise s'approche lentement mais sûrement des 100 semaines passées sur le trône, elle qui aura comme avantage par rapport à sa dauphine de ne pas avoir beaucoup de points à défendre à l'Open d'Australie. Et si son heure était venue ?

Prochain objectif bien en tête

Avec déjà 3 Roland-Garros et 1 US Open à son actif, Iga Swiatek rêve bien sûr de beaucoup plus. La Polonaise s'est livrée dans une interview dans un média polonais récemment par rapport à ses futurs objectifs, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle sait exactement vers quoi se diriger. « Tout au long de ma carrière, j'aimerais remporter tous les tournois du Grand Chelem et c'est certainement l'objectif à atteindre. Mais ce n'est pas le genre d'objectif pour lequel je me dis 'il faut que ça arrive cette année'. J'ai encore du temps devant moi » déclare-t-elle.

Tennis : Le successeur de Djokjovic est annoncé ? https://t.co/wB1KNKvhPu pic.twitter.com/jaOXbppewo — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

Prudence au maximum malgré l'envie

A 22 ans, Iga Swiatek a tout même fait preuve depuis le début de sa carrière de difficultés sur le plan mental lors de ses matches notamment. Lorsqu'elle est devenue numéro 1 mondiale, elle a fini par craquer sous la pression. Un domaine compliqué à gérer mais qu'elle n'hésite jamais à évoquer, elle qui travaille avec une psychologue depuis des années. « J'avoue que je ne l'analyse pas beaucoup parce que je ne sais pas dans quelle situation je me trouverai, disons, dans cinq ou dix ans. C'est difficile à prévoir. Je suis le genre de personne qui aime finir ce qu'elle commence, donc je jouerai probablement encore longtemps. Je n'y pense donc pas du tout, pour l'instant je me concentre sur l'entraînement de demain » mesure-t-elle. Quand on voit le niveau auquel elle est capable de jouer, on voit mal comment elle pourrait passer à côté de son objectif.

Suite logique en Australie ?

Le seul petit bémol pour Iga Swiatek pour le moment est sa difficulté à s'en sortir sur gazon. Même si elle a atteint les quarts de finale à Wimbledon cette année, il lui faudra encore progresser pour viser le titre. En revanche, du côté de l'Open d'Australie, où elle a déjà réussi à se faire une place dans le dernier carré, la difficulté semble moindre. D'ailleurs, la Polonaise pourrait s'illustrer de la plus belle des manières le mois prochain en poursuivant sur son excellente forme de fin de saison.