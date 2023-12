Tennis : Le circuit féminin en manque de stars, 2024 peut tout changer

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques années, le circuit féminin est la cible de critiques parfois en raison d'un certain manque de régularité des toutes meilleurs joueuses. Pourtant, au cours des deux dernières saisons notamment, une certaine hiérarchie s'est largement dessinée, malgré quelques surprises. Mais parfois, ce n'est pas suffisant pour faire du circuit féminin un événement à ne pas manquer sous aucun prétexte, surtout que la WTA connaît des problèmes de gestion. Il faut bien avouer que les joueurs prennent la bonne voie récemment.

Plein de promesses, le circuit féminin affiche aujourd'hui de grandes rivalités entre les toutes meilleures joueuses. Même si Iga Swiatek semble encore dominer les débats, elle a laissé la place à d'autres pour s'exprimer de la meilleure des manières. Mais elle n'a pas encore cette aura d'immense championne que tout le monde reconnaît comme Serena Williams par exemple.

Un manque de fortes têtes

Ces dernières années, le tennis féminin a souffert d'un manque de leadership dans la hiérarchie du classement WTA. Ashleigh Barty avait pris les devants en restant un long moment à la place de numéro 1 mais elle a peu joué au milieu des années Covid. Iga Swiatek lui a succédé et a étalé sa domination sur de très longs mois, réalisant des performances extraordinaires. Pas suffisant pour convaincre tout le monde visiblement. « Lorsque Serena et Sharapova étaient encore sur le circuit, les conditions générales étaient bien meilleures pour tout le monde. Il y avait plus de sponsors, plus d’attention, plus de gens dans les tribunes, plus d’intérêt. Cela doit changer et il y a un groupe Whatsapp où certains parlent et proposent des changements. Je ne suis plus au début de ma carrière, cela me dépasse totalement » a déclaré Karolina Pliskova, ancienne numéro 1 mondiale en 2016 et aujourd'hui 38ème.

Gauff très attendue

Si Iga Swiatek n'incarne pas encore ce statut de superstar en raison de sa personnalité, cela pourrait bien être le cas de celle qui pointe à la 3ème place mondiale actuellement. A seulement 19 ans, Coco Gauff vient de décrocher le premier titre en Grand Chelem de sa carrière à l'US Open et beaucoup ont fait d'elle la "nouvelle Serena" depuis des années. « Maintenant vous avez Coco Gauff et Naomi Osaka, non pas qu’il n’y en ait pas d’autres parce qu’il y en a bien sûr beaucoup d’autres, mais je pense que ces deux‐là sont super excitantes. Ce sont des superstars, donc elles sont formidables pour la WTA – la WTA a besoin de superstars » déclare Patrick Mouratoglou, celui qui a fait connaître la jeune Américaine.

