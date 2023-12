Tennis : Nadal a pensé à prendre une terrible décision

Alexis Brunet

Ce dimanche 31 décembre marquera le retour à la compétition de Rafael Nadal. Après presque un an d'absence, l'Espagnol va retrouver les courts à l'occasion d'un double au tournoi de Brisbane. Avant cet évènement, le Majorquin s'est présenté en conférence de presse. L'occasion pour ce dernier de revenir sur sa longue absence. Le célèbre gaucher a notamment avoué avoir pensé à prendre sa retraite.

Avant de tourner la page de 2023, les fans de tennis vont s'offrir un dernier joli cadeau. C'est ce dimanche 31 décembre que Rafael Nadal fera son retour sur les courts. Un retour très attendu, car cela fait presque un an jour pour jour que l'Espagnol n'a pas participé à un match en compétition. Le taureau de Manacor a été gêné pendant de longs mois par une blessure, mais aujourd'hui il semble totalement remis sur pied.

Une reprise en double avant un simple mardi

Après de nombreux mois sans jouer, Rafael Nadal ne sait plus à quel niveau il pourra évoluer et si cela suffira pour rivaliser avec ses adversaires. L'Espagnol s'est notamment entraîné avec Richard Gasquet et Andy Murray qui se sont montrés rassurants à ce sujet, mais aucun risque ne sera pris. Le Majorquin commencera donc le tournoi de Brisbane par une opposition en double avec son compatriote Marc Lopez, face à Max Purcell et Jordan Thompson. Nadal affrontera par la suite Dominic Thiem en simple mardi.

Tennis : Nadal prévient tout le monde avant son grand retour https://t.co/3UyKt4FPn0 pic.twitter.com/jS6Vt4smsQ — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Nadal a pensé à la retraite