Tennis : Federer, Nadal, Djokovic... Cette faiblesse va lui coûter cher !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur à Roland-Garros et à Wimbledon, Carlos Alcaraz a connu une terrible désillusion en finale des Jeux olympiques. L'Espagnol, qui a enchaîné les gros efforts ces derniers mois, a totalement raté sa tournée américaine avec une défaite d'entrée à Cincinnati et une sortie de route incroyable au deuxième tour de l'US Open. Beaucoup mettent en cause cette fatigue physique, mais aussi un côté émotionnel qui le fait parfois déborder, et qui pourrait finir par lui coûter cher...

L'année dernière, Carlos Alcaraz avait déjà eu un été très animé, avec une première victoire à Wimbledon face à Novak Djokovic, avant une défaite très frustrante à Cincinnati. L'Espagnol avait ensuite connu une fin de saison très compliquée, comme s'il était épuisé par les efforts fournis. Le même scénario pourrait se produire en 2024, puisque le numéro 3 mondial semble avoir du mal à gérer encore toutes ses émotions. Cela pourrait lui porter préjudice face à un Jannik Sinner impassible ces derniers temps.

Tennis : Les héritiers de Djokovic, Nadal et Federer, c'est eux ! https://t.co/SJ5nAyiSXQ pic.twitter.com/Lei0nFSURT — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Une fatigue évidente pour Alcaraz

Ce n'est pas si rare de voir un joueur avoir du mal à terminer ses saisons. Rongé par la fatigue, Carlos Alcaraz va essayer de relever la tête après un US Open complètement raté. Parfois, pendant la compétition, il a eu du mal sur certains matches, ayant des crampes. « Il a tout mis sur la table, mentalement, émotionnellement, physiquement et sur le plan du tennis, pour gagner, parce que cela a beaucoup compté. Et quand ça compte autant pour vous, émotionnellement, c’est épuisant. Il était épuisé, mentalement épuisé. Il est très, très émotif. Nous l’avons déjà vu avoir des crampes à plusieurs reprises » indique Patrick Mouratoglou sur son compte Instagram.

Alcaraz doit modifier son calendrier

Carlos Alcaraz n'a que 21 ans, mais il faudra peut-être déjà prendre des décisions fortes concernant son calendrier, comme l'ont fait Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic à un moment dans leur carrière. « Si vous regardez Roger, Rafa et Novak, les avez‐vous vus avoir des crampes une fois dans un match ? Pendant toute leur carrière ? Il a déjà eu des crampes de nombreuses fois, seulement à 20 ans. C’est un joueur émotif. Je pense donc qu’en sachant cela, à l’avenir, ils devront penser à un calendrier où il aura suffisamment de repos – de repos mental, pas de repos physique – de repos mental. Je pense que c’est très important pour son avenir » poursuit l'entraîneur français Patrick Mouratoglou. Un message que l'Espagnol ne va sûrement pas prendre en compte pour le moment, lui qui a plusieurs exhibitions au programme dans les prochains mois...