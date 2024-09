Tennis : Il lâche une punchline sur Djokovic !

Pierrick Levallet

L’année 2024 n’aura pas été une franche réussite pour Novak Djokovic. Le Serbe n’a remporté aucun tournoi majeur hormis les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nombreux estiment que le joueur de 37 ans ne fait peut-être plus le poids face à la nouvelle génération. Rick Macci s’est alors permis de lâcher une punchline pour défendre Novak Djokovic.

Novak Djokovic n’aura pas vécu une saison 2024 très satisfaisante. Le Serbe n’a remporté aucun tournoi majeur hormis les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il faut dire que Nole n’a pas été épargné par les soucis physiques. Certains estiment donc que le joueur de 37 ans ne ferait peut-être plus le poids face à Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et les autres de la nouvelle génération. Rick Macci s’est donc permis de lâcher une punchline sur Novak Djokovic.

Tennis : La plus belle victoire de Djokovic annoncée ! https://t.co/GodbsG1BKe pic.twitter.com/WfXNdBbT3d — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

«Ne sous‐estimez jamais le sniper serbe»

« Ne sous‐estimez jamais le sniper serbe s’il est en bonne santé et motivé. Mais le joker du jeu ne concerne pas la compétence du joker, il s’agit désormais de sa volonté » a expliqué l’ancien entraîneur d’Andy Roddick et Serena Williams dans des propos rapportés par We Love Tennis. Roger Federer s’attend aussi à une année 2025 pour Novak Djokovic.

«L’Open d’Australie sera très intéressant à suivre»

« Novak, en gagnant les Jeux olympiques et en jouant, disons, une saison complète, ne s’est pas retiré à cause de blessures, il a choisi de moins jouer, ce qui est normal quand on vieillit un peu. Je pense qu’il a des chances d’aller de l’avant. J’attends avec impatience l’Australie, qui est le prochain tournoi du Grand Chelem. Je pense qu’il sera l’un des favoris avec Sinner et Alcaraz. L’Open d’Australie sera très intéressant à suivre » a confié la légende suisse récemment. Reste maintenant à voir si Novak Djokovic sera épargné par les blessures l’année prochaine et s’il parviendra à se montrer au niveau.