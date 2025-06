EXCLU - Tennis : La terrible annonce sur Arthur Fils

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le parcours d’Arthur Fils à Roland-Garros s’est brutalement interrompu sur un abandon. Blessé au dos lors de son deuxième tour face à Jaume Munar, le jeune Français n’a pas pu défendre ses chances contre Andrey Rublev. Incertain pour Wimbledon, Fils doit encore apprendre à mieux canaliser ses émotions, estime Ronan Lafaix, préparateur mental et auteur du livre « Tu es un champion qui s’ignore ».

Il faudra encore patienter avant de voir Arthur Fils rivaliser pleinement avec les meilleurs à Roland-Garros. S’il a bien remporté ses deux premiers matchs Porte d’Auteuil , son aventure s’est brusquement arrêtée : contraint à l’abandon face à Andrey Rublev, le Français de 21 ans souffre d’une fracture de fatigue au dos. Il a d’ores et déjà déclaré forfait pour le tournoi de Halle et reste incertain pour Wimbledon, dont le coup d’envoi est prévu le 30 juin.

« C’est assez grave »

« Il a eu une fracture de fatigue/stress, c’est assez grave. Il ne va pas louper que Wimbledon à mon avis. C’est repos complet, donc il va perdre en masse musculaire. Je le pense beaucoup plus nerveux, émotif qu’on veut bien le dire, et ça me fait très peur. Je ne le mettrais pas aujourd’hui au niveau des Sinner, Alcaraz. Pas une seconde. On peut se dire,tiens, il a accroché Alcaraz à Monte-Carlo. Mais c’était le premier tournoi. Ce n'est pas du manque de respect, mais je trouve qu'il lui manque pas mal de choses. Il y a une solidité chez les autres qu’il n’a pas. Alors on va me dire qu’il est jeune, mais les autres aussi sont jeunes » a déclaré celui qui a accompagné Stéphane Robert, Gilles Simon ou encore Corentin Moutet lors d’un entretien exclusif accordé au 10Sport.com.