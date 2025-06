Exclu - Tennis : «Il aurait pu être numéro un mondial», l’énorme regret avec un joueur français

À l’occasion de la sortie de son nouveau livre « Tu es un champion qui s’ignore », Ronan Lafaix est revenu pour le10Sport.com sur les grandes étapes de sa carrière, et notamment sur sa collaboration avec Gilles Simon entre 2017 et 2018. Un appel malheureusement arrivé trop tard, qui laisse une pointe de regret à l’entraîneur.

L'appel de Gilles Simon

« Gilles, je le connaissais depuis très longtemps. Il connaissait mon travail. Stéphane Robert était monté 50ème donc disputait les mêmes tournois que Gilles. Et puis, Gilles est venu me voir en me disant que Stéphane avait le meilleur mental du tennis français et qu’il souhaitait travailler avec moi. Il avait des ambitions élevées, et moi aussi. Il cherchait aussi à bouffer moins d’énergie lors des premiers tours en Grand Chelem. Donc, on a collaboré ensemble. C’était une belle aventure. On a travaillé, mais bon Gilles avait 32 ou 33 ans,34 ans, peut-être. Donc c'était tard. Mon regret c’est de ne pas l’avoir eu plus jeune » a déclaré Lafaix au cours d’un entretien exclusif accordé au 10Sport.com.