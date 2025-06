EXCLU - Tennis : «Je n’avais jamais vu ça», Alcaraz le fait halluciner

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Préparateur mental reconnu, Ronan Lafaix publie «Tu es un champion qui s’ignore», un ouvrage dans lequel il démontre que chacun peut exploiter son potentiel pour atteindre l’excellence. Pour illustrer ses propos, il prend l’exemple de Carlos Alcaraz, vainqueur de Roland-Garros, qu’il considère comme l’archétype du champion moderne.

Carlos Alcaraz continue de fasciner. Le 8 juin dernier, l’Espagnol s’est offert Roland-Garros après une finale dantesque face à Jannik Sinner , actuel numéro un mondial (4/6, 6/7, 6/4, 7/6, 7/6). Un combat acharné de 5 heures et 29 minutes qui a prouvé, une fois encore, qu' Alcaraz est le digne successeur de Rafael Nadal. Préparateur mental réputé, Ronan Lafaix ne tarit pas d’éloges sur le jeune prodige.

Dans un entretien exclusif accordé au 10Sport.com , l’ancien coach de Gilles Simon, de Corentin Moutet ou encore de Stéphane Robert a dressé un parallèle audacieux entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. « Il est très calme. C’est son atout numéro un. Il m’impressionne énormément par rapport à un Djokovic. Il est capable de faire énormément de coups gagnants, ce qui n’est pas le cas du Serbe, qui reste un immense joueur mais avec des coups plus “normaux” », a-t-il confié.

« Des coups que je n’avais jamais vus auparavant »

Pour Ronan Lafaix, auteur du livre « Tu es un champion qui s’ignore », Alcaraz coche toutes les cases du « champion ultime ». Un joueur qui incarne à la perfection les qualités mentales et techniques d’un grand sportif. « Djokovic a énormément travaillé sur lui-même, mais je pense qu’au fond, il n’est pas totalement serein. Alcaraz, lui, est d’un calme incroyable, et son niveau de jeu défie les manuels. J’ai vu des coups que je n’avais jamais vus auparavant », affirme-t-il. À seulement 22 ans, Alcaraz semble déjà cocher toutes les cases du champion moderne. Et pour Ronan Lafaix, ce n’est sans doute que le début.