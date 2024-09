Tennis : Le clan Federer vend la mèche pour son grand retour ?

Pierrick Levallet

Ennuyé par les pépins physiques, Roger Federer a pris sa retraite en 2022. Le Suisse est néanmoins revenu sur les devants de la scène pendant la Laver Cup. La légende de 43 ans pourrait envisager un éventuel retour sur les courts, dans le cadre d’une exhibition. Son agent a néanmoins révélé quelques conditions pour que Roger Federer reprenne du service.

Avant 2022, trois joueurs dominaient le circuit ATP. Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont laissé peu de place à la concurrence pendant plus d’une décennie. Mais en 2022, le Suisse a décidé de raccrocher la raquette. Ennuyé par les pépins physiques, l’ex-joueur d’aujourd’hui 43 ans a estimé qu’il était temps pour lui de prendre sa retraite. Roger Federer est néanmoins revenu sur les devants de la scène du tennis ces derniers jours pendant la Laver Cup. Et son agent n’a pas manqué de révéler que le Suisse pourrait envisager un retour sur les courts, dans le cadre d’une exhibition.

«Je suis sûr que Roger l’envisagera»

« Depuis que Roger a pris sa retraite, il ne veut plus jouer de match tant qu’il ne se sent pas physiquement en forme. Je pense au record de spectateurs qu’ils ont battu en Afrique du Sud. Nous aimons faire de grandes choses. S’il y a une possibilité de battre ce record un jour, je suis sûr que Roger l’envisagera » a expliqué Tony Godsick dans un entretien accordé à MARCA et dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«Tout est possible à l’avenir»

L’agent de Roger Federer s’est ensuite livré sur une potentielle collaboration avec Rafael Nadal à l’avenir. « Ils aiment tous les deux travailler ensemble et j’aime travailler avec Carlos Costa (NDLR : l’Agent de Rafael Nadal). J’ai de très bons souvenirs. Nous avons fait l’exposition mi‐herbe, mi‐terre à Majorque ? Tout est possible à l’avenir » a-t-il confié. Reste maintenant à voir si Rafael Nadal saura tirer Roger Federer hors de sa retraite. À suivre...