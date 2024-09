Tennis : Il répond cash pour la retraite de Nadal !

Pierrick Levallet

À 38 ans, Rafael Nadal est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que l’Espagnol ne prenne sa retraite. En attendant, Rafa continue de préparer ses prochains tournois, lui qui a été convoqué pour la finale de la Coupe Davis avec l’Espagne. David Ferrer s’est d’ailleurs montré assez direct concernant la retraite de Rafael Nadal.

Encore ennuyé par les blessures, Rafael Nadal n’aura pas vécu une saison 2024 paisible. Forfait pour l’Open d’Australie, l’Espagnol a été éliminé dès le premier tour de Roland-Garros par Alexander Zverev. Le joueur de 38 ans a ensuite fait l’impasse sur Wimbledon pour mieux préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Battu par Novak Djokovic en simple, Rafael Nadal s’est ensuite incliné avec Carlos Alcaraz en double face aux Américains Austin Krajicek et Rajeev Ram. Quelques semaines plus tard, Rafa a déclaré forfait pour l’US Open. Proche de la retraite du haut de ses 38 ans, la légende espagnole a toutefois été appelée par David Ferrer pour disputer la finale de la Coupe Davis en novembre. Le capitaine de l’Espagne a d’ailleurs été interrogé sur une éventuelle fin de carrière de Rafael Nadal, et il s’est montré plutôt cash.

«C’est très difficile à gérer»

« C’est une chose très personnelle, chacun prend sa retraite comme il l’entend. Je ne suis pas en mesure de dire quelle serait la retraite idéale. C’est très difficile à gérer. Mais tant que Rafa est heureux, ça me va » a confié David Ferrer dans des propos rapportés par We Love Tennis. Le capitaine de l’Espagne s’est d’ailleurs montré plutôt optimiste pour le retour de l’homme aux 14 couronnes à Roland-Garros à la Coupe Davis.

Nadal «s’entraîne déjà sur le court» pour préparer la Coupe Davis

« Je suis très excité d’avoir Rafa et je suis très fier de cette équipe et de ce qui a été accompli jusqu’à présent. J’espère que nous pourrons apporter une grande joie à Malaga. Il reste encore deux mois, mais le programme de Rafa est d’être présent en Arabie Saoudite, il s’y prépare. Il s’entraîne déjà sur le court et c’est important. Il est possible qu’il joue autre chose, mais à partir d’aujourd’hui son programme est de jouer l’exhibition, dans laquelle il devra être bien préparé car le niveau sera très élevé. Si Rafa me dit qu’il veut être à Malaga, je sais qu’il sera compétitif car c’est quelqu’un d’honnête » a expliqué David Ferrer. Reste maintenant à voir si Rafael Nadal reprendra du service avant la Coupe Davis histoire de se remettre en jambe. À suivre...