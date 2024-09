Tennis : Alcaraz dénonce un scandale

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé au tournoi de Pékin cette semaine, Carlos Alcaraz a bien entamé sa tournée asiatique en battant le Français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour (6-4 6-4). Toutefois, le match a été animé par une scène inhabituelle pour le jeune Espagnol. En effet, alors qu'il servait pour le gain du premier set, le numéro 3 mondial a reçu deux avertissements pour dépassement de temps. Il a tenu à échanger avec l'arbitre.

De retour lors d'un tournoi du circuit ATP cette semaine à Pékin, Carlos Alcaraz tentera de briller en cette fin de saison, bien plus que l'année dernière où il avait souffert. L'Espagnol s'est emporté contre l'arbitre ce vendredi matin après son entrée en lice, après avoir reçu deux avertissements pour dépassement de temps, lui qui n'est pas coutumier du fait de ce genre de sanctions...

« On ne peut pas jouer au tennis comme ça »

Depuis quelques années, le serveur a 25 secondes pour se mettre en place et engager le point sur le circuit ATP. Un chronomètre est visible de tous sur le court. Lors de son match face à Giovanni Mpetshi Perricard, Alcaraz est allé au bout de ces 25 secondes deux fois dans le même jeu mais il a déploré le manque d'humain de l'arbitre de chaise. « Je n’ai jamais été prévenu. J’essaie toujours de servir le plus vite possible et en un set, vous me donnez deux avertissements. Sincèrement, on ne peut pas jouer au tennis comme ça » a-t-il déclaré sur le court après ce deuxième avertissement.

«J'étais en colère à cause de ce qui s'est passé»

« J'étais en colère à cause de ce qui s'est passé parce que j'avais l'impression de ne pas avoir de temps entre les points, que je devais courir et que je ne pouvais pas prendre le temps de respirer ou de me reposer » a-t-il expliqué après la rencontre d'après des propos rapportés par Punto de Break. Traditionnellement, surtout après un long échange, les arbitres attendent un peu avant de déclencher le chronomètre dès que le point précédent est terminé. Toutefois, Carlos Alcaraz a réussi à sauver ce jeu et à l'emporter assez tranquillement. De bon augure pour la suite des événements, lui qui a connu un mois d'août très compliqué.