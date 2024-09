Tennis : Carlos Alcaraz surpasse Rafael Nadal et jubile !

Pierrick Levallet

Carlos Alcaraz a l’air de s’être remis les idées à l’endroit pendant la Laver Cup. Passé totalement à côté de son US Open, l’Espagnol n’a fait qu’une bouchée de Tallon Griekspoor (6-1, 6-2) en quart de finale de l’ATP 500 de Pékin ce dimanche. Le numéro 3 mondial a ainsi raflé sa 200e victoire en carrière, pour seulement 52 défaites. Carlos Alcaraz a ainsi fait mieux que Rafael Nadal, qui avait atteint la barre des 200 après 55 revers. Le joueur de 21 ans n’a d’ailleurs pas caché sa joie d’avoir battu son compatriote.

«Je suis ravi de battre Rafa»

« Je suis très heureux de ce résultat. C’est un très bon chiffre. Mais je vise déjà les 300 victoires. Je suis ravi de battre Rafa » a confié Carlos Alcaraz dans des propos rapportés par We Love Tennis. L'Espagnol n’a toutefois pas battu le record absolu, toujours détenu par John McEnroe. L’Américain avait décroché sa 200e victoire après seulement 45 défaites. Carlos Alcaraz se montre malgré tout impressionnant de précocité. Ni Novak Djokovic, ni Roger Federer ne peuvent se vanter d’un tel exploit.

Alcaraz a retenu les leçons de son US Open raté

Après son US Open raté, Carlos Alcaraz pointait du doigt sa préparation. « J’ai vécu un été très intense avec Roland Garros, Wimbledon et les Jeux olympiques, avec peu de jours de repos et de déconnexion. Peu de jours pour me préparer et m’entraîner pour la tournée, je n’ai pas pu m’entraîner autant que je l’aurais voulu pour arriver à New York dans les meilleures conditions possibles. C’est une expérience dont je tirerai les leçons à l’avenir » expliquait-il. Les leçons ont visiblement été retenues.