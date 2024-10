Tennis : Djokovic a tranché pour son avenir et révèle le plan !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 37 ans, Novak Djokovic approche de la fin de sa carrière. L’avenir du Serbe s’écrit en pointillé mais on devrait encore le voir dans le monde du tennis un certain temps. Interrogé sur son après carrière, le médaillé d’or aux derniers Jeux Olympiques de Paris a dévoilé son projet.

Novak Djokovic s’apprête à conclure une année paradoxale. Pour la première fois depuis 2017, le Serbe n’a pas remporté le moindre Grand Chelem cette saison, Jannik Sinner (Open d’Australie et l’US Open) et Carlos Alcaraz (Roland-Garros et Wimbledon) ayant tout raflé, mais cela ne l’a pas empêché de mettre la main sur le seul titre qui manquait à son immense palmarès, la médaille d’or aux Jeux Olympiques.

Djokovic ne pense pas à la retraite

Avec ce succès historique de Novak Djokovic, des doutes sont apparus sur son avenir, le Serbe ayant fêté ses 37 ans en mai dernier. « Je ne pense pas à la retraite, même si je sais que beaucoup de gens aimeraient que je prenne ma retraite pour que cette ère soit terminée », disait-il avant sa victoire aux JO de Paris 2024. Mais s’il ne s’imagine pas se retirer des courts dans un futur proche, cela ne l’empêche pas de penser à sa reconversion.

« Je vais continuer dans le monde du tennis »

« Mon amour pour le tennis ne s’éteindra jamais. Je ressens beaucoup d’émotions quand je joue, et pas seulement pendant les tournois, mais aussi pendant les entraînements. Parfois, les choses ne se passent pas toujours comme je le souhaite, mais je pense que ma relation avec le tennis va bien au‐delà d’un tournoi, d’une année, d’un succès ou d’un échec. C’est juste un sport dont je suis tombé amoureux quand j’étais très jeune, et j’ai toujours cet amour pour ce sport. Même si je prends ma retraite, je vais continuer dans le monde du tennis, à m’impliquer dans différents rôles, car j’ai le sentiment que je dois beaucoup à ce sport pour ce qu’il m’a apporté », affirme Djokovic, rapporté par We Love Tennis.