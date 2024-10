Tennis : Djokovic fixe son prochain grand objectif

Alexis Brunet

Cet été, après plusieurs échecs, Novak Djokovic s’est enfin emparé du dernier titre majeur qu’il manquait à sa carrière, à savoir la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Le Serbe a tout gagné, mais il a encore soif de record. Le prochain grand objectif du Djoker n’est autre que de mettre la main sur le 100ème titre dans sa carrière.

En plus de 20 ans de carrière, Novak Djokovic a déjà eu le temps de remporter bon nombre de titres. Dernièrement, le Serbe a peut-être remporté le plus important, en mettant la main sur la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris. Après cela, le Djoker doit donc trouver des moyens de se motiver encore et justement un grand objectif l’attend.

Djokovic vise un 100ème titre en carrière

Prochainement, Novak Djokovic va disputer le Masters 1000 de Shanghai. Si le Serbe remporte le tournoi, il passera un cap important dans sa carrière, puisqu’il mettra tout simplement la main sur le 100ème titre de sa carrière. Un challenge qui motive Nole, comme il l’a affirmé en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « Comme je l’ai déjà dit, la Chine a été pour moi un lieu de succès et de bonheur. J’ai eu beaucoup de succès sur le sol chinois, tant à Pékin qu’à Shanghai. Cela fait cinq ans que je ne suis pas venu ici. J’aime jouer ici, j’aime les conditions, j’aime le soutien que je reçois, et j’ai aussi une motivation supplémentaire, celle d’essayer de remporter mon 100e titre. Oui, c’est tout ce que je peux dire pour l’instant. »

« J’ai donc du retard à rattraper sur les autres »

Pour essayer de mettre la main sur son 100ème titre, Novak Djokovic s’entraîne très fort. Le Serbe le sait il n’a pas beaucoup disputé de tournoi cette année et il a donc du retard à rattraper sur les autres candidats au titre. « J’essaie de m’améliorer chaque jour lors de mes séances d’entraînement. Je joue beaucoup de points d’entraînement, de matchs, de sets, et j’essaie d’atteindre le niveau souhaité, parce que je n’ai pas joué beaucoup de tournois ces derniers temps, et j’ai donc du retard à rattraper sur les autres. Encore une fois, j’espère pouvoir utiliser cette fraîcheur d’une certaine manière, ainsi que les expériences passées et les succès que j’ai eus sur ce court pour réussir cette année dans le tournoi également. »