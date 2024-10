Tennis : «Légendaire», le Real Madrid interpelle Nadal

Amadou Diawara

Ce jeudi matin, Rafael Nadal a annoncé sa retraite sportive. Grand fan du Real Madrid, le Majorquin a reçu un bel homme de la part de son club de cœur. En effet, le club merengue a publié un communiqué dans lequel il fait l'éloge de Rafael Nadal.

Rafael Nadal a créé la surprise en annonçant la fin de sa carrière après la Coupe Davis, et ce, en publiant une vidéo sur Instagram et X. « Salut à tous. Je suis là pour vous faire savoir que je me retire du tennis professionnel. La réalité est que ces deux dernières années ont été difficiles. Je crois que je ne suis plus capable de jouer sans limitations. C'est évidemment une décision difficile qui m’a demandé du temps avant d'être prise. Mais, dans cette vie, tout a un début et une fin et je pense que c'est le bon moment pour mettre le point final à une carrière qui a été longue et avec bien plus de succès que je ne l'aurais jamais imaginé. Dans la vie, il y a un temps pour tout : le début et la fin et je crois que ce dernier moment est venu », a déclaré le Majorquin (38 ans) ce jeudi matin.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

«Rafa Nadal est une fierté pour notre pays»

Alors que Rafael Nadal est un grand fan du Real Madrid, le club merengue a tenu à publier un communiqué officiel pour lui rendre hommage. « Suite à l’annonce par Rafa Nadal de sa retraite du tennis en tant que joueur professionnel après la Coupe Davis qu’il jouera avec l’Espagne en novembre 2024, le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration veulent montrer leur admiration et leur affection pour l’une des plus grandes légendes du sport espagnol et du sport mondial de tous les temps. Pour nous et pour tous les supporters du Real Madrid, c’est et sera toujours une fierté qu’une légende comme Rafa Nadal représente notre club en tant que membre honoraire du Real Madrid. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, déclare que "Rafa Nadal est également une fierté pour notre pays et un exemple des valeurs essentielles du sport, avec lesquelles il a forgé toute son extraordinaire carrière". Son palmarès sera toujours une référence de réussite et d’amélioration avec 22 Grands Chelems : 14 Roland Garros, devenant ainsi le joueur de tennis qui a remporté le plus de fois ce prestigieux tournoi, 4 US Open, 2 Wimbledon et 2 Open d’Australie », a écrit l'écurie présidée par Florentino Pérez, avant d'en rajouter une couche.

«Son palmarès sera toujours une référence de réussite»

« De plus, il est le seul joueur de tennis de l’histoire à avoir remporté au moins un Grand Chelem dix années de suite et Roland Garros 5 fois de suite. Défendant les couleurs de l’Espagne, Rafa Nadal a remporté la Coupe Davis à 5 reprises à ce jour (2004, 2008, 2009, 2011 et 2019), en plus des médailles d’or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Entre les médailles du Grand Chelem, de l’ATP et des Jeux Olympiques, Rafa Nadal totalise 103 titres. Son parcours historique et légendaire a toujours reposé sur son talent, son esprit permanent d’amélioration, son humilité, sa solidarité et son respect. Sa façon d’appréhender le sport et la vie lui a valu les distinctions les plus prestigieuses : Prix Prince des Asturies pour le Sport 2008, Grand-Croix de l’Ordre Royal du Mérite Sportif, 3 fois Prix National du Sport pour le Meilleur Athlète Espagnol et Médaille d’Or pour le Mérite au Du travail, entre autres. Du Real Madrid, nous voulons également vous montrer notre gratitude pour votre soutien du Real Madrid et pour la diffusion des valeurs de notre club aux quatre coins du monde. Nous souhaitons à Rafa Nadal et à toute sa famille le meilleur dans cette nouvelle étape de leur vie », a conclu le Real Madrid.