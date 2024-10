Tennis : Une légende se lâche sur Nadal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, Rafael Nadal a lâché une bombe en officialisant son départ en retraite à l’issue de la Coupe Davis. Fort d’une carrière majestueuse, le Majorquin de 38 ans a reçu un bon nombre d’hommages. Dernièrement, c’est Mats Wilander qui a tenu à saluer la carrière de Rafa, affirmant que ce dernier était un exemple parfait pour le tennis.

Si ces deux dernières années, Rafael Nadal a connu de grosses galères au niveau de sa condition physique, le Majorquin a décidé de dire stop. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, la légende de 38 ans a officialisé sa décision de prendre sa retraite à l’issue de la Coupe Davis, compétition qui lui tient particulièrement à cœur.

Tennis : Nadal lâche une bombe et fait une promesse à Djokovic ! https://t.co/SiND2jchmr pic.twitter.com/BFXBRn4j53 — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

Rafael Nadal prend sa retraite

« Salut à tous. Je suis là pour vous faire savoir que je me retire du tennis professionnel. La réalité est que ces deux dernières années ont été difficiles. Je crois que je ne suis plus capable de jouer. Dans la vie, il y a un temps pour tout : le début et la fin et je crois que ce dernier moment est venu », a ainsi lâché Rafael Nadal. Dans des propos relayés par WeLoveTennis, Mats Wilander, autre légende du tennis, a rendu hommage à l’Espagnol.

« Il semblait vulnérable, ce que je trouve fabuleux »

« Si on aime le sport pour les valeurs que véhiculent les champions, Rafa était l’exemple parfait. Et il l’a été du début jusqu’à la fin de son immense carrière. En même temps, il semblait vulnérable, ce que je trouve fabuleux. Il était littéralement connecté à son défi du jour. Ses « Vamos ! » n’étaient pas dirigés vers son box ou vers son adversaire, mais vers lui‐même. C’est comme s’il remerciait le destin de lui avoir permis de vivre ces moments sur le court. Il ne s’intéressait pas à ce qui venait de se passer, ou à ce qui allait arriver, il était toujours dans le présent », a ainsi confié Mats Wilander.