Tennis : C’est fini pour Nadal, il en fait des cauchemars !

Ce jeudi, Rafael Nadal officialisait la terrible nouvelle. La légende du tennis mondial a annoncé sa retraite à l’issue de la Coupe Davis, le tout à 38 ans, et après 22 titres du Grand Chelem. Une annonce qui a ému l’intégralité de la planète, alors que Nick Kyrgios lui, ne parvient toujours pas à réaliser la perte de Rafa.

Une légende s’en est allé. Deux ans après Roger Federer, Rafael Nadal a lui aussi décidé de raccrocher après une carrière tout simplement monumentale. Considéré par certains comme le plus grand joueur de tous les temps, le maître de Roland-Garros a annoncé la terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Tennis : Nadal à la retraite, Mbappé annonce déjà du lourd ! https://t.co/bJR4tN3vvu pic.twitter.com/vGE1B79mi3 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Nadal annonce sa retraite

« Salut à tous. Je suis là pour vous faire savoir que je me retire du tennis professionnel. La réalité est que ces deux dernières années ont été difficiles. Je crois que je ne suis plus capable de jouer. Dans la vie, il y a un temps pour tout : le début et la fin et je crois que ce dernier moment est venu », écrivait le phénomène de Manacor ce jeudi matin sur ses réseaux sociaux. « Quelle carrière, Rafa ! J’ai toujours espéré que ce jour n’arriverait jamais. Merci pour les souvenirs inoubliables et tous tes exploits dans le jeu que nous aimons. Ce fut un honneur absolu », répondait dans la foulée Roger Federer, son ami et rival de toujours.

« J’ai fait des cauchemars qui m’ont réveillé à propos de Rafa »

Si de nombreuses personnalités comme Novak Djokovic, Kylian Mbappé ou encore Cristiano Ronaldo ont tous félicité l’Espagnol de 38 ans, Nick Kyrgios lui, n’en revient toujours pas. Au lendemain de l’annonce Rafael Nadal, l’Australien a lâché : « Merde. J’ai fait des cauchemars qui m’ont réveillé à propos de Rafa. Ils vont me manquer. C’était quelqu’un pour qui je me préparais. Il était une motivation, je suppose une inspiration. Putain, c’est vrai, les gens font ressortir le meilleur de nous‐mêmes. Tu étais l’une de ces personnes », sur X.