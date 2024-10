Tennis - JO 2024 : Le terrible aveu de Djokovic !

Jean de Teyssière

L’année 2024 de Novak Djokovic aura été compliquée. La légende serbe du tennis n’a remporté aucun tournoi du Grand Chelem, pour la première fois depuis 2017. Pour autant, il peut se consoler en ayant remporté l’unique titre qui lui manquait avec la médaille d’or lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Après sa défaite face à Jannik Sinner au Masters 1000 de Shanghai, Djokovic a fait le point sur son année, qu’il n’a pas hésité à qualifier de « l’une des moins bonnes. »

La finale du Masters 1000 de Shanghai a tenu toutes ses promesses avec un niveau de jeu exceptionnel entre Novak Djokovic et Jannik Sinner. Mais le titre est revenu à l’Italien (7-6, 6-4), qui est bel et bien la bête noire de Novak Djokovic cette saison. Le Serbe n’aura pas réussi une grande saison, malgré l’obtention de la médaille d’or lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

«Une des moins bonnes saisons»

Novak Djokovic n’aura donc toujours pas remporté de Masters 1000 cette saison. Il lui reste le dernier, à Paris, lors du Rolex Paris Masters qui aura lieu à partir du 28 octobre prochain. Après sa défaite à Shanghai face à l’Italien Jannik Sinner, il a fait le constat de sa saison 2024 : « Par rapport à la plupart des saisons que j'ai connues au cours de ma carrière, celle-ci a été l'une des moins bonnes en termes de résultats. Il fallait bien que je finisse par ne plus gagner des Grands Chelems et par ne plus me maintenir au plus haut niveau pendant autant d'années d’affilée. »

«J’ai atteint l’objectif principal»

« Mais j’ai atteint l'objectif principal pour cette année. Ce n'est pas grave, je suis heureux de ma médaille d'or aux Jeux olympiques, sourit-il ensuite. (...) Bien sûr, j'aurais aimé obtenir au moins un titre du Grand Chelem, ou un grand titre, mais ce n'est pas grave. »