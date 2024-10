Tennis : Humilié, Djokovic jette l’éponge ?

Pierrick Levallet

La saison 2024 de Novak Djokovic est très compliquée. Le Serbe n’a remporté aucun tournoi majeur - hormis les Jeux Olympiques de Paris 2024 - cette année. Le joueur de 37 ans a d’ailleurs vu le Masters de Shanghaï lui filer entre les doigts ce dimanche. Nole s’est incliné en finale face à Jannik Sinner (7-6, 6-3). Mais l’attitude de Novak Djokovic a surpris Adriano Panatta, qui a eu l’impression de le voir résigné contre l’Italien.

«Je suis un peu désolé pour Nole»

« Il a bien joué, mais pas plus qu’une heure. Après le premier set, ce n’était plus un match, et je pense que Djokovic est même en train d’accepter d’abandonner. Je ne dirais pas que cela a été une humiliation, mais une bonne leçon pour lui. Je suis un peu désolé pour Nole, j’admire Djokovic. On dit toujours que je n’ai jamais aimé Djokovic, mais ce n’est pas tout à fait vrai. J’ai juste aimé davantage Roger Federer » a ainsi avoué l’ancien numéro 4 mondial (en 1976) dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Djokovic se voit en Sinner

Novak Djokovic, lui, n’a pas manqué d’indiquer que Jannik Sinner lui rappelait un peu lui-même après sa défaite. « Ce qu’il fait, ça me rappelle moi tout au long de ma carrière. C’est ce que j’ai fait pendant tant d’années de manière constante : jouer un tennis rapide, faire perdre du temps à l’adversaire, l’étouffer. Vous voulez que vos adversaires se sentent toujours sous pression à cause de vos coups, de votre vitesse, de votre présence sur le court » a confié le Serbe. Si Jannik Sinner semble destiné à un avenir plutôt prometteur dans le tennis, Novak Djokovic se rapproche lui de la fin de sa carrière. Rafael Nadal va raccrocher la raquette à l’issue de la saison, et Nole pourrait ne plus tarder à le suivre.