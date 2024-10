Tennis : Humilié par Nadal, «Cela ne m’amuse pas»

Alexis Brunet

Dernièrement, Rafael Nadal a annoncé qu’il avait décidé de mettre un terme à sa carrière. L’Espagnol s’arrêtera après la finale de la Coupe Davis. Mais il n’est pas le seul à dire stop, puisque Richard Gasquet a lui aussi annoncé sa retraite. Le Français est d’ailleurs revenu sur ses confrontations face au Majorquin, lui qui l’a battu à 17 reprises, en autant d’affrontements.

Le monde du tennis va bientôt perdre l’un de ses plus fidèles serviteurs. À 38 ans, Rafael Nadal a décidé de dire stop et de mettre un terme à sa carrière. L’Espagnol a annoncé la nouvelle à travers une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. « Bonjour, je vous annonce que je me retire du tennis professionnel. La réalité est que les dernières années ont été difficiles. Je ne pense pas avoir été en mesure de jouer sans gêne. C'est évidemment une décision difficile, qui m'a pris du temps. Mais dans la vie tout a un début et une fin. Je pense que c'est le bon moment de mettre fin à une carrière qui a été longue et fructueuse, bien plus que je ne l'aurais imaginé. »

Gasquet revient sur ses confrontations avec Nadal

Rafael Nadal n’est pas le seul à avoir annoncé dernièrement sa retraite. Tout comme l’Espagnol, Richard Gasquet a lui aussi décidé de s’arrêter. Le Français est d’ailleurs revenu sur ses confrontations face au Majorquin, lui qui n’a jamais gagné contre lui chez les professionnels, en 17 affrontements. Ses propos sont rapportés par RTL info. « Cela ne m’amuse pas plus que cela. Perdre 18 fois contre le même joueur, ce n’est pas un plaisir. Je ne suis pas le seul avoir perdu assez souvent contre lui. Mais j’ai battu tous les autres. Il avait un coup droit de gaucher qui allait très haut sur le revers. Il avait un style de jeu qui m’était difficile. J’ai failli le battre assez tôt dans ma carrière. Mais plus j’avançais, moins j’y arrivais. »

Un dernier rendez-vous en Coupe Davis pour Nadal

Il reste un dernier challenge à Rafael Nadal. L’Espagnol mettra un terme à sa carrière à l’occasion de la finale de Coupe Davis. De quoi finir en beauté. « Je suis très excité d'annoncer que ma dernière apparition sera en finale de la Coupe Davis pour représenter mon pays. J'ai bouclé la boucle avec mon premier grand souvenir, qui était la finale de la Coupe Davis à Séville, en 2004. Je me sens très très chanceux d'avoir vécu tout ça. »