Tennis : Nadal lâche une bombe, «c’est une surprise»

C’est désormais acté, Rafael Nadal va prendre sa retraite à l’issue des phases finales de la Coupe Davis à Malaga du 19 au 24 novembre. Les problèmes physiques rencontrés par l’Espagnol ont fini par le pousser à prendre cette décision inéluctable, ce qui a tout de même surpris Patrick Mouratoglou, l’imaginant pousser jusqu’au prochain Roland-Garros.

Il y a une semaine, Rafael Nadal annonçait la fin de sa carrière sur ses réseaux sociaux. « Dans la vie, tout a un début et une fin et je pense que c'est le bon moment de mettre fin à une carrière qui a été longue et fructueuse, bien plus que je ne l'aurais imaginé », déclarait-il notamment dans une vidéo. Si la fin de carrière de l’Espagnol en proie à de nombreux pépins physiques n’est pas une surprise, le timing a en revanche étonné certains observateurs avisés du tennis, à l’instar de Patrick Mouratoglou.

« Nous l’attendions pour l’année prochaine »

L’ancien entraîneur de Serena Williams s’est en effet dit surpris de voir Rafael Nadal se retirer sans une ultime participation à son tournoi de prédilection. « Je pense que la retraite de Rafael Nadal est une surprise. Nous l’attendions pour l’année prochaine, je pensais qu’il pousserait jusqu’à Roland‐Garros avant d’arrêter. C’est l’un des plus grands joueurs de tous les temps à Roland‐Garros, sur terre battue de manière générale mais encore plus à Paris, qui est un Grand Chelem », confie-t-il sur Tennis Majors.

« Quand tu n’es pas capable de t’entraîner, tu ne peux pas performer au plus haut niveau »

« Depuis deux ans, il ne peut plus s’entraîner comme il le souhaite, poursuit Mouratoglou, rapporté par We Love Tennis. Quand tu n’es pas capable de t’entraîner, tu ne peux pas performer au plus haut niveau, et quand tu joues à 30% ou 40% de ce que tu peux faire, tu perds beaucoup, trop souvent. Lors du dernier Roland‐Garros, il était peut‐être à 50 ou 60% de ses capacités. Il jouait bien mais ne bougeait pas comme il l’aurait voulu. Cela a eu un impact sur son jeu. Il n’est plus aussi régulier, il rate plus qu’avant. On sait que le tennis est avant tout une question de mouvement. C’est une base dont les joueurs ont besoin, probablement lui plus que n’importe qui parce qu’il était l’un des joueurs les plus réguliers de tous les temps. »