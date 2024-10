Tennis : Federer réalise le «rêve» du clan Alcaraz !

Pierrick Levallet

Ces derniers jours, Roger Federer a fait le voyage jusqu’à Shanghaï pour disputer un match d’exhibition en double avec Eason Chan contre Zhang Zhizhen et Fan Zendong. Carlos Alcaraz en a donc profité pour passer un peu de temps avec le Suisse. Et le grand frère de l’Espagnol a pu réaliser son rêve grâce à l’ancien joueur de 43 ans.

S’il a raccroché la raquette, Roger Federer se prête malgré tout à quelques exhibitions de temps en temps. Le Suisse a notamment fait le voyage jusqu’à Shanghaï pour disputer un match en double avec Eason Chan contre Zhang Zhizhen et Fan Zendong ces derniers jours. L’ancien joueur de 43 ans a aussi assisté à la finale du Masters de Shanghaï entre Jannik Sinner et Novak Djokovic. Carlos Alcaraz en a donc profité pour passer un peu de temps avec Roger Federer.

Federer fait vivre un «rêve» au frère d’Alcaraz

Le grand frère de l’Espagnol a également eu l’opportunité de jouer un peu avec le Suisse. « Merci beaucoup Roger Federer. Mon rêve devient réalité » a notamment lancé Alvaro Alcaraz sur les réseaux sociaux. Roger Federer a visiblement fait un heureux au sein du clan Alcaraz. Et ce n’est pas la première fois.

«Cela a été fantastique de jouer devant lui»

Carlos Alcaraz s’était montré ravi après avoir pu jouer devant la légende suisse pendant la Laver Cup. « Cela a été fantastique de jouer devant lui. C’est la première fois qu’il me voit dans un match en direct. Je suis très heureux qu’il soit là pour nous regarder. J’espère le voir demain en simple, et qu’il a apprécié ce double. C’était génial de le voir à l’échauffement. Il m’a dit qu’il était très heureux de pouvoir me voir en live, qu’il attendait ce moment depuis longtemps » avait notamment expliqué le numéro 2 mondial. Roger Federer a visiblement le chic pour émerveiller Carlos Alcaraz et sa famille.