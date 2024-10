Tennis : Djokovic au bout du rouleau, c’est historique

Alexis Brunet

L’année 2024 de Novak Djokovic n’est pas la meilleure de sa carrière. Le Serbe n’a pas mis la main sur un seul titre du Grand Chelem, mais il a tout de même remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Il faut remonter à la saison 2007 pour voir une année du Djoker sans moindre titre en majeur, ce qui prouve que Nole est clairement en train de baisser le pied.

Petit à petit, le Big 3 touche à sa fin. Alors que Rafael Nadal a annoncé qu’il s’arrêterait après la Coupe Davis, Novak Djokovic pourrait prochainement l’imiter. Le Serbe est âgé de 37 ans et il semble clairement avoir plus de mal dernièrement. Il l’a d’ailleurs affirmé, il vient peut-être de vivre la saison la plus compliquée de sa carrière. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Par rapport à la plupart des saisons que j'ai connues au cours de ma carrière, celle-ci a été l'une des moins bonnes en termes de résultats.Il fallait bien que je finisse par ne plus gagner des Grands Chelems et par ne plus me maintenir au plus haut niveau pendant autant d'années d'affilée. Ce n'est pas grave, je suis heureux de ma médaille d'or aux Jeux olympiques. (...) Bien sûr, j'aurais aimé obtenir au moins un titre du Grand Chelem, ou un grand titre, mais ce n'est pas grave. »

2007, la dernière saison de Djokovic sans titre du Grand Chelem

Cette déclaration de Novak Djokovic a d’ailleurs fait réagir Andy Roddick. L’ancien joueur américain estime que pour une mauvaise saison, le Djoker a tout de même eu de bons résultats. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « Djokovic a parlé de sa pire année alors qu’il a atteint les demi‐finales du tournoi d’Australie, la finale de Wimbledon, remporté l’or olympique et atteint la finale du Masters de Shanghaï. C’est une année de carrière pour la plupart d’entre nous. » Mais si l’on prend en compte les standards du Serbe, cette saison fait presque figure d’exception. Il faut remonter à 2007 pour voir Nole dans l’incapacité de remporter un tournoi majeur. Plus globalement, il faut pousser jusqu’à 2004 pour voir Djokovic ne pas mettre la main sur le moindre titre.

« Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer »

Djokovic n’a donc pas remporté de titre sur le circuit, mais il a toutefois réussi à mettre la main sur la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Une récompense que le Serbe décrit tout simplement comme la plus belle réussite de sa carrière. « À Londres, je pensais avoir vécu le meilleur sentiment possible lorsque j'ai été le porte-drapeau. Mais aujourd'hui, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'ai toujours dit que représenter mon pays est mon plus grand honneur, que ce soit en Coupe Davis ou aux Jeux. Avoir remporté le bronze lors de mes premiers JO (2008), ne plus réussir à remporter de médailles ensuite (dont deux demi-finales), avoir battu le joueur le plus talentueux du circuit : compte tenu de tout cela, c'est le plus grand succès que j'ai connu de toute ma carrière. »