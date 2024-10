F1 : Ferrari au sommet, il dévoile un secret !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le week-end dernier à Austin, Ferrari a réussi le coup parfait en signant les deux premières places du Grand Prix des Etats-Unis grâce à Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Pourtant l'écurie italienne n'avait pas spécialement prévu de faire des améliorations en vue de cette course. Mais il semblerait que ce succès réside dans un secret bien gardé...

En réussissant à se placer sur les deux premières places du Grand Prix après un beau sprint, Ferrari talonne désormais Red Bull au classement des constructeurs et peut encore croire à ce titre puisque Charles Leclerc semble trop loin de Max Verstappen au classement des pilotes. C'est une grande réussite pour l'écurie italienne qui a répondu présent une fois de plus cette saison. Frédéric Vasseur, le directeur de l'équipe, s'est confié par rapport aux améliorations

Ferrari bien réglée

Malgré quelques soucis avec Carlos Sainz Jr, Ferrari a réussi un nouveau doublé en Formule 1, dominant Max Verstappen et Lando Norris. Visiblement, l'équipe a très bien travaillé pour ce rendez-vous aux Etats-Unis. « Quand vous parlez d’améliorations, c’est ce que nous déclarons, c’est-à-dire qu’il ne s’agit que d’aérodynamique. Mais la performance n’est pas seulement dans la forme extérieure de la voiture. Nous en sommes à un point du développement où lorsque vous apportez quelque chose, nous parlons de dixièmes de seconde [de rythme], et vous avez beaucoup plus à faire avec les réglages » débute le directeur français.

Ferrari en toute discrétion

En s'imposant dans ce grand week-end, Ferrari n'a pas eu à se battre grandement pour faire partie légitimement des meilleures écuries. Pourtant, il n'y avait pas eu de grandes améliorations au programme. « Il est vrai que lorsque l’équipe apporte quelque chose, c’est parfois un pas en avant en termes de performance, mais cela crée aussi un peu de désordre dans les réglages. Ce n’est pas toujours un pas en avant. Nous devons déclarer les améliorations sur la forme extérieure, mais ce n’est pas parce que nous ne déclarons pas quelque chose que nous n’apportons rien » dévoile Frédéric Vasseur. Le travail dans l'ombre a donc porté ses fruits.