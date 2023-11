Riolo prend position pour l'entraîneur de l'OL

Thibault Morlain

Après sa victoire face à Rennes, l'OL a renoué avec ses mauvais démons en s'inclinant ce dimanche soir contre le LOSC. Alors que les Gones sont plus que jamais derniers de Ligue 1, Fabio Grosso est pointé du doigt. L'Italien doit-il alors déjà craindre le pire pour son avenir ? Daniel Riolo a évoqué le sujet.

Arrivé en cours de saison à la place de Laurent Blanc comme entraîneur de l'OL, Fabio Grosso n'y arrive toujours pas. Avec une nouvelle défaite contre le LOSC, les Gones s'enfoncent un peu plus dans la crise, eux qui sont derniers de Ligue 1. Forcément, une telle situation jette déjà un froid sur l'avenir de Grosso. Et si certains réclament un départ de l'entraîneur de l'OL, Daniel Riolo est un peu plus réservé à propos d'une issue fatale à l'Italien.



« Je n'ai rien pour qu'il reste ou parte »

Lors de L'After Foot , Daniel Riolo s'est donc prononcé sur le cas Fabio Grosso suite à la nouvelle défaite de l'OL. Mitigé sur l'avenir de l'Italien, il a confié : « Il change beaucoup trop les choses. Qu'il ne soit pas bon et ne fasse pas le bon choix oui. Je suis en train de dire qu'il est nul et ne fait pas les bons choix. Je n'ai rien pour qu'il reste ou parte. S'il y a une solution pour qu'il sorte et que tu trouves un mec à mettre à sa place tout de suite, pas de problème. Evidemment tu peux changer un choc psychologique puisque cette équipe est malade ».

« Pour se sauver, il va peut-être falloir encore changer »