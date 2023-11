Mercato : Il fixe une condition pour un transfert au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG pourrait partir en quête d’un latéral gauche lors du mercato hivernal, le profil de Rayan Aït-Nouri plairait particulièrement à Luis Campos, un dossier dans lequel est impliqué Jorge Mendes, agent de l’Algérien et proche du conseiller sportif du club. Et malgré cette proximité, l’affaire serait mal embarquée.

Depuis le début de la saison, Lucas Hernandez assure l’intérim sur le flanc gauche de la défense en l’absence de Nuno Mendes, touché aux ichios. Une situation qui pourrait inciter le PSG à se positionner sur un nouveau joueur, même si la direction a d’autres pistes en tête comme vous l’a indiqué le10sport.com. Ce dimanche, Sports Zone a de son côté cité le nom de Rayan Aït-Nouri parmi les cibles parisiennes.

PSG : Une date est fixée pour le retour de cette star https://t.co/rc3AB4lhBZ pic.twitter.com/tLcXhvA22t — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Une priorité à gauche pour le PSG ?

Le latéral gauche est même considéré comme la priorité du PSG à ce poste à en croire Sports Zone , un dossier dans lequel est impliqué Jorge Mendes, agent de Rayan Aït-Nouri et proche du club de la capitale comme l’ont montré plusieurs transferts cet été. Malgré cette proximité, l’agent portugais n’aurait pas l’intention d’envoyer Rayan Aït-Nouri au PSG.

Jorge Mendes veut du temps de jeu pour Aït-Nouri