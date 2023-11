Transferts - PSG : Grande nouvelle pour cette star

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Napoli, Victor Osimhen serait dans le collimateur du PSG et de Chelsea. Alors que les Azzurri refuseraient de vendre leur numéro 9 lors du prochain mercato hivernal, les Blues étudieraient déjà d'autres pistes. En effet, le club emmené par Mauricio Pochettino s'intéresserait également à quatre autres buteurs.

Lors du dernier mercato estival, le PSG voulait absolument s'offrir les services d'un nouveau buteur. Dans cette optique, le club de la capitale a identifié les profils d'Harry Kane et de Victor Osimhen. Toutefois, ces deux dossiers ont capoté. D'une part, Harry Kane a préféré rejoindre le Bayern. D'autre part, le Napoli s'est montré trop gourmand pour le transfert de Victor Osimhen. Pour se consoler, le PSG a donc finalisé les signatures de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani l'été dernier.

Un duel PSG-Chelsea pour Osimhen ?

Malgré les signatures de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, le PSG n'aurait pas fait une croix sur Victor Osimhen. En effet, Luis Campos aimerait toujours boucler l'arrivée du buteur de Naples, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025. Toutefois, le conseiller football du PSG serait contraint de se frotter à Chelsea sur ce dossier.

Chelsea étudie d'autres pistes en attaque