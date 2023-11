Mercato de folie à l’OM, il annonce un fiasco

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce samedi, l'OM a offert une nouvelle prestation décevante. Le club marseillais a été tenu en échec par le RC de Strasbourg (1-1) et figure dans le ventre mou du classement. Pour Kévin Diaz, la faillite est collective, mais aussi individuelle. Certains joueurs recrutés cet été ne sont pas au niveau. Au micro de RMC, il a dressé les mauvaises notes.

L'OM ne s'en sort pas. Le club marseillais a encore tenu en échec et se tient à distance du podium. Sur le plateau de l' After Foot , Kévin Diaz n'a pas caché son inquiétude. L'arrivée de Gennaro Gattuso n'a pas provoqué l'électrochoc attendu.

« Les failles de l'OM sont surtout individuelles »

« Il n’y a pas de progrès. Comme quoi changer d’entraîneur n’est pas toujours la bonne solution. Les failles de l'OM ne sont pas que collectives, elles sont surtout individuelles » a déclaré le chroniqueur. Selon lui, de nombreux joueurs de l'OM ne méritent pas de porter le maillot phocéen.

Kévin Diaz critique l'OM