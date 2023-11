Une star quitte l’OM, c’est validé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est une décision qui n'a pas fini de faire parler. A la fin de la saison dernière, l'OM décidait de ne pas prolonger le contrat d'Alexis Sanchez. Président du club marseillais, Pablo Longoria avait évoqué le comportement ambiguë de l'international chilien, aujourd'hui à l'Inter. Selon Kévin Diaz, l'OM a pris la bonne décision dans ce dossier.

L'OM a-t-il perdu au change ? Alors que Pierre-Emerick Aubameyang peine à se montrer efficace en ce début de saison, certains supporters commencent à regretter le départ d'Alexis Sanchez. Arrivé à Marseille durant l'été 2022, l'international chilien avait joué un rôle important dans la saison de son équipe, avant de quitter la France. Lors d'un long entretien accordé à RMC il y a quelques jours, Pablo Longoria avait expliqué le départ d'Alexis Sanchez.

Longoria avait justifié le départ d'Alexis Sanchez

« Alexis Sanchez est un joueur extraordinaire. Le niveau qu'il a affiché avec l'Olympique de Marseille était exceptionnel et je tiens à l'en remercier. On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation. Chacun défend ses intérêts, je ne peux pas juger la stratégie de chacun. Ce serait un manque de respect pour un joueur qui a fait une saison extraordinaire et pour lequel j'ai un respect personnel énorme » a confié le président de l'OM.

« On ne va pas temporiser avec Sanchez jusqu’à la fin du mois d’août »