Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut souffler pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que Liverpool ait été annoncé comme étant un potentiel acheteur pour Kylian Mbappé, il n’en serait finalement rien. Le PSG n’aurait qu’à se méfier du Real Madrid pour sa pépite.

Depuis son arrivée au PSG, Kylian Mbappé fait parler de lui surtout sur le terrain, mais également en dehors. Et en particulier lors des périodes de mercato. Cet été, le champion du monde tricolore pourrait plus que jamais être proche d’un départ, en raison de son contrat qui prend fin en juin 2022. S’il ne prolongeait pas, un transfert serait susceptible d’avoir lieu dans les prochaines semaines bien que le PSG soit déterminé à le conserver comme L’Équipe et Fabrizio Romano l’ont confié ces dernières heures. En ce qui concerne les potentielles destinations du Français , il y aurait le Real Madrid et… le Real Madrid !

Liverpool hors course pour Mbappé