Mercato - PSG : Un coup de tonnerre à prévoir avec Angel Di Maria ?

Publié le 1 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

En mars dernier, Angel Di Maria prolongeait son contrat avec le PSG jusqu’en 2022. Pour autant, l’Argentin pourrait ne pas être là pour la saison qui arrive…

Alors que Leonardo s’active actuellement pour la prolongation de Kylian Mbappé, le directeur sportif du PSG en a bouclé quelques unes ces derniers mois. Cela a notamment été le cas avec Neymar, Julian Draxler ou encore Angel Di Maria. Alors que l’Argentin arrivait au terme de son bail avec le club de la capitale, son histoire va finalement continuer puisqu’une prolongation de contrat jusqu’en 2022 a été signée. Et si cela ne se passait finalement pas comme cela ?

Di Maria sacrifié par le PSG ?