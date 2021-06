Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a déjà donné sa réponse ?

Publié le 1 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses tentatives du PSG pour tenter de prolonger le contrat de Kylian Mbappé ces derniers mois, l’attaquant français aurait recalé en boucle sa direction. De quoi laisser pressentir un départ cet été ?

Récemment interrogé dans les colonnes de L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi se montrait très optimiste quant à la prolongation de contrat à venir de Kylian Mbappé au PSG : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien », a confié le président du PSG. Et pourtant, en coulisses, la tâche s’avèrerait bien plus compliquée qu’il n’y paraît.

Mbappé aurait recalé le PSG

Comme l’a révélé AS mercredi, Kylian Mbappé aurait déjà plusieurs offres de prolongation formulées par les dirigeants du PSG. Et alors qu’il n’a plus qu’une seule année d’engagement au Parc des Princes, le temps presse pour Nasser Al-Khelaïfi qui doit en plus faire face à la menace Real Madrid, déterminé à recruter Mbappé dès cet été. Affaire à suivre…