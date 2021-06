Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible révélation sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 30 juin 2021 à 13h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait refusé les nombreuses offres de prolongation transmises par ses dirigeants et pourrait prendre la direction du Real Madrid lors de ce mercato estival.

« Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Il a tout ce qu’il faut pour prolonger ici ». Au début du mois de juin, lors d’un entretien accordé à L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi se montrait optimiste pour Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. Mais la réalité est bien différente. Le président du club parisien aurait pris les choses en main dans ce dossier et ferait tout son possible pour prolonger le bail de Mbappé, mais « en l'état, c'est compliqué » de parvenir à un accord selon les informations du quotidien sportif. Une aubaine pour le Real Madrid, qui observe attentivement la situation.

Mbappé aurait refusé plusieurs offres de prolongation