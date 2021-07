Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Bruges veut Virginius, la pépite du FC Sochaux

Publié le 1 juillet 2021 à 21h05 par Alexis Bernard

A tout juste 18 ans, Alan Virginius suscite beaucoup de convoitises. Outre plusieurs clubs de Ligue 1, c’est désormais Bruges qui se montre très actif.

Avec ses 3 buts en 15 matchs lors de l’exercice 2020-2021, Alan Virginius s’est largement fait remarquer sous les couleurs du FC Sochaux. A tel point qu’il suscite les convoites de clubs français et allemands. Comme révélé par le10sport.com, le Borussia M’Gladbach et Wolsfbourg ont déjà pris des positions. En France, Lille, Rennes et Nice se sont renseignés à plusieurs reprises. A présent, c’est au tour du club belge de Bruges de se montrer très insistant. Pour l’heure, Sochaux n’est pas sûr de vouloir vendre Alan Virginius. Sauf si une grosse offre se présente, bien évidemment.