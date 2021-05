Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Un trésor de Ligue 2 chassé par les clubs allemands

Publié le 26 mai 2021 à 14h12 par Alexis Bernard mis à jour le 26 mai 2021 à 14h13

A 18 ans, Alan Virginius sera l’un des grands acteurs du prochain mercato en Ligue 2. Voici nos révélations sur le dossier.

Dans la pépinière de talents du FC Sochaux, il y a un gamin de 18 ans plein de promesses qui pointe le bout de son nez depuis quelques mois : Alain Virginius. Avec l’étiquette de petite « pépite de Ligue 2 », le joueur formé dans le Doubs commence à se faire une belle réputation. Et les clubs sont de plus en plus nombreux à vouloir le récupérer.

Wolfsbourg et M’Gladbach arrivent

Selon nos informations, Alain Virginius est chassé par deux clubs de Bundesliga. Il s’agit de Wolfsburg et du Borussia M’Gladbach. Très attentifs aux championnats français, les clubs allemands n’hésitent plus à faire leur marché dans l’Hexagone. Pourtant, l’intérêt des écuries françaises sont là également. En Ligue 1, Nice et Rennes sont positionnés sur Alain Virginius.