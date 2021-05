Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Létang acte le départ de Galtier et prépare sa succession !

Publié le 26 mai 2021 à 12h30 par Bernard Colas

Après une ultime réunion avec son président, Christophe Galtier a annoncé ce mardi soir son intention de quitter le LOSC après quatre saisons passées dans le Nord. Une décision respectée par Olivier Létang, qui s’est prononcé sur le départ de son entraîneur et la recherche de son successeur.

Christophe Galtier sort par la grande porte. Sacré champion de France ce dimanche après la victoire à Angers (2-1), l’entraîneur du LOSC a annoncé ce mardi dans un entretien pour L’Équipe sa volonté de quitter le club nordiste, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2022. « J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici. Que ce cycle de quatre ans est assez long pour un entraîneur , a justifié le tacticien de 54 ans. Ma décision n'est pas liée au classement final du LOSC, si on avait fini quatrième ou septième j'aurais pris la même décision. Je ne veux pas partir sur un succès. Je pars car j'ai décidé qu'au bout de quatre ans, il était temps de partir. (…) Ma décision n'est pas liée à la crainte de l'avenir du LOSC, au regard de la situation générale du football français. Le renouvellement d'un effectif est lié à l'aspect économique d'un club, mais il est lié aussi à l'ancienneté de cet effectif et, à un moment, il faut aussi qu'il y ait un changement et un roulement. Les joueurs qui sont là depuis trois ou quatre ans vont sûrement surfer sur ce titre et aller voir ailleurs. Mais la qualité de l'effectif de la saison prochaine ou la situation économique du club ne sont pas liées à mon départ. C'est lié à moi-même. » Une annonce qui n’est pas surprenante puisque Christophe Galtier est en partance depuis plusieurs semaines comme vous l'avait expliqué le10sport.com . Après Mike Maignan, proche de l’AC Milan, le LOSC perd donc un autre grand artisan du titre, mais Olivier Létang se veut rassurant.

« Je respecte le départ de Christophe Galtier et dois l’accepter »

Ce mardi soir, Olivier Létang a pris la parole sur le site officiel du LOSC pour réagir à l’annonce de Christophe Galtier. Le président des Dogues , nommé en décembre dernier, a pris acte de la décision de son entraîneur, tout en confirmant avoir tenté de le retenir, en vain : « Pour ne pas perturber les objectifs collectifs du club, nous avions prévu de nous voir dès la fin du championnat. Nous avons donc eu cet échange final ce matin (mardi), un échange long et très humain. Je lui ai évidemment témoigné ma volonté de poursuivre avec lui, car c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'amitié et d'estime, en tant qu'entraîneur mais aussi en tant qu'homme. Nous avons passé cinq mois ensemble. Ils furent intenses et formidables, sur le plan humain et professionnel. Mais Christophe a pris la décision de quitter le LOSC. Je le respecte et dois l’accepter », a confié le président lillois, avant de poursuivre : « A vec Christophe, nous nous connaissions avant de travailler ensemble à Lille. Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous et notre relation s'est encore renforcée lors de notre collaboration ces cinq derniers mois. J'ai naturellement tenté de le convaincre, mais je crois que sa décision était déjà prise. Tous les Lillois garderont de magnifiques souvenirs de son passage au LOSC, avec en apothéose ce titre de Champion de France. Nous ne pouvons que le remercier pour tout ce qu'il a apporté ici. »

Le LOSC s’active pour Thiago Motta

En attendant l’officialisation du départ de Christophe Galtier, le LOSC peut désormais se lancer pleinement à la recherche d’un nouvel entraîneur, et plusieurs pistes ont déjà été activées par le champion de France. « Il reste une année de contrat à Christophe avec le LOSC et dans un premier temps, nous devrons discuter des modalités de son départ avec le club qu'il choisira. En attendant de trouver un accord avec ce club, nous allons sereinement commencer à discuter avec quelques coachs de haut niveau avec toujours en priorité l’intérêt du club, à savoir l’ambition sportive et la compétitivité », précise Olivier Létang. D’après les informations divulguées par le 10 Sport le 15 mai dernier, Laurent Blanc apparaît comme une piste sérieuse malgré sa récente arrivée dans le club qatari d’Al-Rayyan, tandis que Lucien Favre a également été sondé, lui qui est libre depuis son départ du Borussia Dortmund en décembre. Cependant, Thiago Motta est actuellement en pole position pour prendre la succession de Christophe Galtier. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité ce mercredi, les échanges avec l’ancien milieu du PSG se sont intensifiés ces derniers jours et le dossier prend clairement de l’ampleur du côté du Domaine de Luchin. Directeur sportif du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2017, Olivier Létang connaît bien l’Italien et pourrait ainsi organiser son retour en France après sa courte expérience d’entraîneur à la tête du Genoa.

